Amazon a un petit outil caché inspiré de ChatGPT pour simplifier vos emplettes

Vous ne le saviez probablement pas et pourtant, Amazon propose un petit chatbot chargé de répondre à vos questions sur un produit. Tout comme ChatGPT, il s’agit d’une IA LLM qui va analyser les descriptions et les avis sur un article pour dénicher l’information qui vous intéresse. En revanche, l’outil ne semble pas encore aussi puissant que son inspiration principale.

Il faut être très attentif pour détecter sa présence et pourtant, il est bel et bien là. Vous n’avez probablement jamais prêté attention à la discrète section intitulée « Recherchez-vous des informations spécifiques ? », sur la page d’un produit sur Amazon. En effet, pourquoi faire confiance à un simple champ de recherche s’il suffit de lire une description et consulter les commentaires clients pour se faire son propre avis ?

Pourtant, c’est précisément à cela que sert ce petit outil. Derrière cette barre de recherche se cache en réalité une petite intelligence artificielle LLM, c’est-à-dire le même type d’IA que ChatGPT ou Copilot, capable de trouver pour vous une information particulière ou de répondre à vos questions. Pour cela, il suffit de taper son interrogation dans le champ de recherche pour que l’outil vous apporte une réponse basée sur le texte de la page.

Comment Amazon vous aide à faire vos achats sans que vous le sachiez

Concrètement, cet outil permet donc de résumer à la fois la description du produit ainsi que les (parfois nombreux) avis clients afin de trouver directement l’information qui vous intéresse. Pratique quand on n’a pas forcément le temps de se farcir les 100 pages de commentaires. Attention toutefois, il ne faut pas s’attendre à une IA aussi puissante que ChatGPT. Pour l’heure, l’outil est encore relativement rudimentaire.

Celui-ci est en effet seulement capable de répondre à des questions simples, dont la réponse se trouve sur la page. Impossible également de lui demander une recommandation pour un produit selon un besoin spécifique, et encore moins de comparer deux articles entre eux. Ceci étant dit, au vu des efforts d’Amazon dans le domaine de l’IA, notamment avec son chatbot Claude, nous ne serions pas étonnés de voir cette option arriver dans peu de temps.