Google va forcer les applications du Play Store à simplifier la suppression de vos comptes

Google vient introduire une nouvelle règle dans le Play Store, qui pourrait bien vous permettre à l’avenir de supprimer un compte plus facilement que d’en créer un nouveau, on vous explique.

Il arrive parfois que vous créiez un compte sur une nouvelle application fraichement téléchargée sur votre smartphone. Cependant, il n’est pas toujours aussi simple de le supprimer par la suite, que ce soit parce qu’aucune option n’est proposée pour effacer vos données, ou bien tout simplement parce que vous avez oublié de le faire. Heureusement, Google a décidé de prendre le sujet à bras le corps.

Les applications disponibles sur le Play Store devront désormais disposer d'une « option facilement accessible » pour supprimer votre compte, à la fois dans l'application elle-même et sur le web. Dans un billet de blog, Google explique que ce changement vise à donner aux utilisateurs « plus de clarté et de contrôle sur leurs données in-app ».

Google veut vous aider à supprimer vos comptes

Grâce à la nouvelle politique de suppression de compte pour les applications Android, les applications qui permettent de créer un compte doivent également offrir un moyen facile de supprimer le compte. Cette décision fait suite à celle d'Apple, qui a mis en œuvre une politique similaire le 30 juin 2022 pour les applications de l'App Store.

En outre, la politique exige également que les développeurs suppriment les données de l'utilisateur de leurs serveurs lors de la suppression du compte. Si un développeur a besoin de conserver les données de l'utilisateur pour des raisons spécifiques, il doit le préciser dans l'application.

Comme c’est souvent le cas, cette politique entre en vigueur par étapes. Les créateurs ont jusqu'au 7 décembre pour répondre aux questions sur la suppression des données dans le formulaire de sécurité de leur application. Les changements apparaîtront dans le Play Store au début de l'année 2024, puis les développeurs pourront demander une prolongation jusqu'au 31 mai de la même année.

Ce changement s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large de Google visant à simplifier la vie des utilisateurs de smartphones Android. Récemment, l’entreprise a par exemple largement facilité le quotidien des propriétaires de plusieurs appareils sous Android, en permettant aux applications de se télécharger sur plusieurs smartphones à la fois.