Android : une étude révèle à quel point les jeux du Play Store espionnent les utilisateurs

Une nouvelle étude du CNRS s’intéresse aux nombres de trackers, à la fois publicitaires et analytics, qui se trouvent dans nos jeux mobiles et plus particulièrement sur Android. Sans surprise, les jeux gratuits sont ceux qui espionnent le plus leurs utilisateurs, bien que toutes les catégories soient concernées.

2,6 milliards : c’est le nombre de joueurs sur smartphones comptabilisés en 2021. Cela fait désormais plusieurs années que le jeu mobile n’est plus considéré comme un sous-genre du jeu vidéo, mais bien comme un marché à part entière — particulièrement lucratif, qui plus est. 2021 est d’ailleurs une année charnière pour le jeu mobile, puisque c’est la première fois que ce dernier a dépassé les revenus combinés des segments PC et consoles.

Forcément, tout ce beau monde au même endroit est du pain béni pour les annonceurs, qui y voient une occasion parfaite d’obtenir une cible précise pour leurs publicités. Les développeurs l’ont bien compris et n’hésitent pas à truffer leurs jeux de trackers, qui vont analyser les moindres faits et gestes des joueurs sur leur smartphone. C’est en effet ce que révèle une récente étude de Pierre Laperdrix, chercheur en informatique au CRNS.

Vos jeux préférés sur Android sont truffés de trackers publicitaires

Ce dernier, accompagné de son équipe, a donc décidé d’analyser la plupart des jeux les plus populaires sur Android. Ses trouvailles sont édifiantes : selon son étude, 87 % des jeux gratuits contiennent au moins un tracker, contre 65 % des jeux payants. Certains de ses trackers sont chargés de collecter les données personnelles du joueur, tandis que d’autres analysent son comportement sur l’application. Pierre Laperdrix précise que la publicité est d’ailleurs cinq fois moins présente sur les jeux payants.

De la même manière, les jeux gratuits sont ceux qui intègrent le plus de trackers : 6,1 en moyenne, contre 2,12 pour les jeux éducatifs. « Tout ne dépend pas du nombre de trackers : un tracker peut collecter à lui seul énormément d’informations, et les partager à des millions d’entreprises », rappelle le chercheur. Néanmoins, ce sont les jeux dits « casual », qui en compte le plus. Pierre Laperdrix cite notamment Candy Crush et Clash Royale comme exemple.

Source : CNRS