Google va abandonner cette gamme d’accessoires, ils ne fonctionneront plus

Clap de fin pour plusieurs accessoires lancés par Google il y a quelques années. Des lignes de code repérées dans l'application Google indiquent que bientôt, ils cesseront de fonctionner.

Google est connu pour tuer régulièrement certaines de ses applications ou services. En général soit parce qu'ils ne rencontrent pas le succès escompté, soit parce que la firme finit par intégrer les fonctionnalités concernées dans un autre de ses produits. Ce n'est pas le cas ici puisqu'il s'agit d'une suppression pure et simple. Elle concerne des accessoires lancés par Google en 2019, et dont vous avez probablement oublié l'existence si vous n'en possédez pas un vous-même : les dongles Google Assistant pour voitures.

À l'époque, la firme de Mountain View s'est associée avec JBL et Anker pour sortir le JBL Link Drive (en illustration de cet article) et le Anker Roav Bolt. Branchés à l'allume-cigare, ils embarquent des micros pour entendre les commandes vocales précédées de “Ok Google” et permettent de lancer la musique de votre smartphone sur les haut-parleurs du véhicule. Des possibilités très répandues aujourd'hui, d'où l'abandon des produits.

Ces accessoires Google ne fonctionneront bientôt plus

Techniquement, il ne s'agit pas d'arrêter la commercialisation des dongles, même si cela va arriver. Dans une version bêta de l'application Google, on peut lire la ligne de code suivante : “À propos, Google Assistant ne sera plus disponible sur votre accessoire de voiture dans les semaines à venir. Pour continuer à utiliser l'Assistant, lancez des requêtes sur votre mobile ou via Android Auto“. Le message est clair, il est temps de passer à quelque chose de plus moderne.

Google a entamé la dépréciation de l'Assistant dans les voitures il y a quelques années déjà. Ce n'est donc qu'une continuation logique du processus visant à pousser les gens vers Android Auto. L'interface est accessible par défaut sur presque toutes les voitures actuelles, aussi l'utilité d'un dongle est quasi-nulle. Rien n'indique quand la notification repérée sera déployée aux utilisateurs de ces accessoires. Elle arrivera tôt ou tard cela dit, alors autant s'y préparer dès maintenant.

Source : Android Authority