Google travaille sur un nouveau système d’exploitation baptisé Pigweed

Google vient de déposer le nom de marque « Pigweed » avec pour description « logiciel d’exploitation d’ordinateur ». Or, comme le montre 9to5Google dans son enquête ce nom passé inaperçu est pourtant référencé dans le code de plusieurs projets de la firme.

Google vient de déposer un nouveau nom de marque auprès de l’organisme américain USPTO : Pigweed est décrit comme un « logiciel d’exploitation d’ordinateur », autrement dit un système d’exploitation. Pigweed est le nom anglais vernaculaire des amarantes, des plantes herbacées dont certaines espèces sont comestibles (les feuilles se cuisinent comme des épinards). On apprend également grâce à Wikipédia que ces plantes sont également considérées comme des « mauvaises herbes » qui résistent aux désherbants comme le glyphosate.

Pigweed, nouveau remplaçant d’Android… et de Fuchsia ?

Au vu du peu d’informations dont on dispose à présent, il semble en effet que les livres de botanique nous en apprennent plus sur ce nouveau système d’exploitation que les documents du dépôt de marque. Nos confrères de 9to5Mac ont dégainé leur sécateur virtuel, et ont découvert qu’en réalité, Google nous parle de Pigweed depuis plus longtemps qu’on ne le pense. L’une des premières mentions de Pigweed apparait en effet dans le code source de Fuchsia, l’OS que l’on présente comme un possible remplaçant d’Android.

L’un des contributeurs avait en effet, relate 9to5Google, proposé un changement de code en novembre faisant directement mention du terme Pigweed avant qu’il ne modifie sa contribution pour remplacer le terme par Fuchsia. Le site note que dans le thread, les développeurs donnaient l’impression de savoir ce qu’est Pigweed. La seconde et ultime référence à Pigweed se trouve dans le repo du projet Chromium. Non pas dans le code source du navigateur, mais dans celui de Monorail, le programme qui gère le suivi des incidents dans les projets Chromium.

Pour l’heure, on n’en saura pas plus : reste à savoir quand Google se décidera à nous parler de Pigweed.

Source : 9to5Google