Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en avril 2022

À quelques jours du mois d’avril 2022, Google vient de dévoiler la liste des jeux qu’il offrira à ses abonnés Stadia Pro au cours du mois prochain. Comme c’était le cas au mois de mars, ce sont 5 nouveaux jeux qui rejoindront la bibliothèque des abonnés.

À partir du 1er avril 2022, les abonnés à la formule Stadia Pro à 9,99 euros par mois pourront réclamer « gratuitement » 5 jeux, dont 3 nouveaux jeux qui rejoignent la plateforme de cloud gaming directement dans l’abonnement. Pour rappel, le mois dernier, Google avait également offert 5 jeux à ses abonnés, dont le célèbre Darksiders Genesis. Voici un récapitulatif des jeux offerts :

World War Z : Aftermath

Deliver Us The Moon

City Legends : The Curse of the Crimson Shadow

Ys IX: Monstrum Nox

Chicken Police – Paint it RED

Parmi eux, on retrouve 3 nouveaux jeux sur la plateforme Stadia, dont le plus connu est sans aucun doute World War Z : Aftermath. Le service accueille également Deliver Us The Moon et City Legends : The Curse of the Crimson Shadow.

Le célèbre jeu de zombies World War Z : Aftermath arrive sur Stadia

Le jeu le plus important de ce mois-ci est World War Z : Aftermath, qui avait été lancé au mois de septembre dernier sur les autres plateformes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’un jeu de tir coopératif jusqu’à 4 joueurs basé sur le film à succès de Paramount Pictures. À l’image de Left 4 Dead 2 avant lui, vous pourrez rejoindre 3 amis ou jouer seul avec l’ordinateur pour tenter de survivre face à des hordes de zombies dans de nombreux lieux tels que Rome, le Vatican ou encore la péninsule russe du Kamchatka.

De son côté, Deliver Us the Moon est un jeu d’aventure-puzzle de KeokeN Interactive dans lequel les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Vous incarnez donc un astronaute solitaire envoyé sur la lune pour une mission critique visant à sauver l’humanité de l’extinction. Dans City Legends : The Curse of the Crimson Shadow, vous incarnez un auteur qui doit vaincre un fantôme terrifiant.

Ys IX: Monstrum Nox est un jeu de rôle d’action à la troisième personne développé par Nihon Falcom dans lequel les joueurs peuvent contrôler différents personnages ayant chacun un style de jeu et des compétences uniques. Chicken Police – Paint it RED est un jeu narratif qui exploite les thèmes du polar noir, mais avec beaucoup d’humour.

Source : Stadia