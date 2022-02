Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en mars 2022

Un nouveau mois va bientôt débuter pour les abonnés Stadia Pro, avec pour l’occasion 5 nouveaux jeux offerts. Au mois de mars 2022, les joueurs pourront notamment profiter gratuitement du célèbre titre Darksiders Genesis.

À partir du 1er mars 2022, les joueurs abonnés à Stadia Pro, la formule payante de Stadia à 9,99 euros par mois, auront droit à 5 nouveaux jeux dans leur bibliothèque. C’est un peu moins que le mois dernier, puisque Google avait offert à ses abonnés pas moins de 7 jeux en février. Parmi les nouveaux jeux offerts, on retrouve :

Dawn of the Monsters

Darksiders Genesis

Adam Wolfe

Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition

Darkwood

Un de ces titres est nouveau sur la plateforme. Il sera à la fois disponible « gratuitement » pour les abonnés et proposé à l’achat pour les autres. Il s’agit du beat 'em up kaiju en coopération Dawn of the Monsters. Dans ce jeu à défilement latéral inspiré des mangas, les joueurs devront mettre fin à l’invasion de la Terre par des créatures titanesques nommées « Nephilim ». Des combats épiques sont donc au programme.

Darksiders Genesis fait partie des jeux offerts en mars 2022 !

Le jeu le plus attendu de ce mois de mars sera probablement le célèbre Darksiders Genesis. Les joueurs seront propulsés dans un monde fantastique action-RPG dans lequel ils incarneront War et Strife. Ces deux personnages auront pour objectif de terrasser Lucifer sur ses propres terres : les enfers.

Google offre également aux abonnés Pro le jeu Adam Wolfe, un jeu d’aventure qui vous place dans la peau d’un enquêteur du paranormal à San Francisco. Plus qu’un simple jeu de réflexion, vous vous retrouverez parfois en plein milieu d’une fusillade où seule votre précision pourra vous tirer d’affaire.

Le titre Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition fait également partie des jeux offerts en mars. Il s’agit d’un jeu que l’on peut comparer à Mario Kart, et qui est principalement destiné à un public assez jeune. Enfin, Google vous permettra de découvrir le titre Darkwood, un roguelike d'horreur qui promet de vous faire vivre une expérience angoissante. Stadia est donc loin de laisser mourir le service, comme nous avions pu l’entendre au cours des dernières semaines.