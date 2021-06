Google reporte le blocage des cookies tiers dans Chrome à 2023

Google a annoncé qu'il reportait à 2023, soit environ un an plus tard que prévu, son projet d'élimination progressive des cookies tiers dans le navigateur Chrome. Celui-ci aurait normalement dû être mis en place en 2022.

Le géant du Web avait annoncé pour la première fois son initiative Privacy Sandbox en 2020. D’ici 2022, le géant du numérique souhaitait rendre obsolètes les cookies de tracking émis principalement par les serveurs publicitaires en créant un espace virtuel où seraient rassemblées les informations utiles pour la personnalisation des bandeaux, mais cela sera finalement reporté à 2023.

Pour ceux qui ne le savent pas, les cookies sont de petits morceaux de code que les sites Web envoient au navigateur d'un visiteur et qu'il conserve lorsqu'il visite d'autres sites. Ils peuvent être utilisés pour suivre les utilisateurs sur plusieurs sites afin de cibler les publicités et d'en évaluer les performances.

Google veut supprimer les cookies

En début d’année, Google avait réaffirmé son intention de créer un Web sans cookies, puisque cette publicité ciblée est depuis longtemps pointée du doigt pour son manque de respect de la vie privée des utilisateurs. D'autres navigateurs, comme Safari et Firefox, ont déjà mis en place un système de blocage des cookies de suivi tiers. Cependant, Chrome est le navigateur de bureau le plus utilisé, son changement de politique aura donc plus de conséquences pour le secteur de la publicité.

Ce blocage des cookies dans Chrome est reporté en 2023 afin de laisser plus de temps à Google pour trouver des alternatives. En effet, le géant doit déterminer comment protéger les utilisateurs tout en permettant aux éditeurs de sites Web de gagner de l'argent. De plus, Google a déclaré que ce report lui donnerait plus de temps pour que les éditeurs, le secteur de la publicité et les autorités réglementaires soient à l'aise avec les nouvelles technologies qu'il développe et teste pour permettre la diffusion d'annonces ciblées avec des cookies.

Google souhaitait que la nouvelle technologie soit disponible d'ici à la fin de 2022 pour que les développeurs puissent commencer à l'adopter, ce qui permettrait de supprimer progressivement les cookies tiers de Chrome sur une période de trois mois. Fin de 2023, tous les cookies tiers de Chrome devraient être bloqués.

Source : Google