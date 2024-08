Google prépare une nouvelle façon de capturer des images sur Chrome dans sa version pour PC

Google continue d'améliorer son navigateur Chrome. Une nouvelle fonctionnalité, inspirée d'Android, est en préparation pour permettre des captures d'écran plus pratiques. Cette mise à jour pourrait bientôt arriver sur la version bureau.

Depuis quelques années, Google travaille à rendre ses services plus intuitifs et interconnectés. L’une de ses dernières innovations est la fonctionnalité “Circle to Search” – Entourer pour Chercher –, d'abord introduite sur Android via Google Lens. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner une partie de leur écran pour lancer une recherche visuelle rapide. Cette dernière a été bien accueillie pour sa capacité à identifier des objets, traduire du texte, et bien plus encore, simplement en traçant un cercle autour d'une zone de l'écran.

Récemment, un développeur a découvert dans le code source de Chromium une référence à une nouvelle fonctionnalité en préparation pour la version bureau de Chrome. Selon cette découverte, le navigateur pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de capturer et d'enregistrer des parties spécifiques de l'écran directement via Google Lens. Cette fonctionnalité, actuellement disponible sur Android via le menu de partage, serait donc sur le point d'être transposée sur PC.

Google travaille à intégrer la capture d’écran avancée via Lens dans la version bureau de Chrome

Cette fonctionnalité semble être encore en phase de développement, mais les premiers indices sont prometteurs. Les travaux en cours portent sur l’interface utilisateur et le processus de sauvegarde des images capturées. Pour l’instant, les développeurs se concentrent sur l’arrière-plan technique, laissant encore des interrogations sur la manière dont cette fonction sera finalement implémentée dans Chrome. Le rythme de développement suggère toutefois que cette nouveauté pourrait apparaître prochainement dans les versions de développement du navigateur.

A lire également – Cette nouvelle fonction qui devine la musique dans votre tête débarque sur Android

La mise à jour pourrait offrir aux utilisateurs de Chrome sur bureau des outils supplémentaires pour interagir avec les médias en ligne, tout en renforçant la cohérence avec la version mobile. En intégrant ces outils issus d'Android, la société cherche à unifier les usages entre les appareils mobiles et les ordinateurs. Si les tests sont concluants, cette fonctionnalité pourrait être déployée prochainement pour tous les utilisateurs.