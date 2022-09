Google pourrait sortir son Pixel pliable dès 2023

Google pourrait prochainement sortir son tout premier smartphone pliable. Le New York Times indique en effet que la marque de Mountain View pourrait lancer la production en Chine dès 2023 tandis que ses autres terminaux seraient assemblés dans d’autres pays.

Le Pixel Phone pliable fait parler de lui depuis un moment déjà, mais ne semble en réalité pas près de sortir. Toutefois, le New York Times affirme aujourd’hui qu’il pourrait finalement arriver en 2023. Aucun détail technique n’est donné.

Le journal américain détaille la stratégie des géants de la tech vis-à-vis de la Chine dans un article. Beaucoup tentent de prendre leur distance et de délocaliser la production de leurs smartphones dans d’autres pays. Ce serait le cas de Google.

Google produirait ses smartphones pliables en Chine

Google tenterait donc de s'éloigner de l’Empire du Milieu en délocalisant sa production dans des pays voisins. Ainsi, ce seraient plus de la moitié de ses futurs smartphones haut de gamme qui seraient assemblés au Vietnam. Cependant, Google ne retirerait pas toutes ses billes de Chine. Le New York Times affirme que les smartphones pliables de la marque, prévus pour 2023, seraient toujours produits dans le pays. Une décision logique, étant donné que l’usine d’assemblage devrait être proche des fournisseurs, eux aussi basés en Chine.

Les tensions sont de plus en plus fortes entre la Chine et l’occident, notamment sur le dossier Taiwan (l’un des centres névralgiques mondial de la tech). Les entreprises américaines prennent donc les devants afin d’éviter une situation critique. Cependant, le pays reste un acteur important de la production et il est encore difficile de faire sans.

L’arrivée prochaine d’un Pixel Phone portable ne serait pas vraiment étonnante. Le terminal de Google fuite depuis plusieurs mois déjà, même s’il reste encore très mystérieux. A l’heure où tous les constructeurs commencent à se plier au format, Google pourrait avoir une carte à jouer en proposant le Foldable Phone « ultime », celui qui montre qu’Android est parfaitement adapté aux nouveaux usages. Un tel produit est cher à produire (et à acheter) et fait encore office de vitrine. Toutefois, il devrait tôt ou tard se démocratiser et Google pourrait ouvrir la voie avec un téléphone abordable.

En attendant, les prochains smartphones de la marque de Mountain View sont les Pixel 7 et 7 Pro.