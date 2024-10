Google Play Store : vous n’aurez bientôt plus besoin de jouer à cache-cache avec ce bouton pour installer vos applications

Google s’apprête à introduire une mise à jour qui promet de rendre l’utilisation du Play Store plus fluide. Parmi les nouveautés, une amélioration clé simplifiera considérablement l’installation des applications qui offrira une navigation plus pratique pour les utilisateurs.

Le Google Play Store, utilisé quotidiennement par des millions d’utilisateurs Android, va bientôt subir une refonte importante. Google prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités, comme des espaces dédiés aux comics et des filtres de recherche améliorés, afin de rendre la navigation plus agréable. Ces changements, qui arriveront prochainement, incluent aussi une option très attendue : l'ouverture automatique des applications après leur installation. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, son lancement n’a jamais été aussi proche.

L’une des améliorations les plus attendues concerne le bouton “Installer”. Actuellement, lors de la consultation d’une application, ce dernier peut disparaître lorsque l’on fait défiler une longue description. Google souhaite résoudre ce problème en le maintenant visible en permanence, grâce à un en-tête fixe en haut de l’écran. Cet en-tête contiendra des informations clés, comme le nom de l’appli, le développeur et bien sûr, ce fameux bouton toujours accessible qui permet un téléchargement rapide et sans effort.

Le Google Play Store va faciliter l’installation des applications avec un bouton Installer toujours visible

Bien que cette mise à jour puisse sembler mineure, elle représente un changement important pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Les descriptions détaillées aident à mieux informer, mais elles peuvent décourager ceux qui doivent remonter en haut de la page pour installer l'application. Grâce à cet en-tête fixe, il sera possible de télécharger une application tout en consultant ses détails, ce qui facilitera considérablement le processus.

En plus de cette mise à jour, Google continue d'apporter des améliorations au Play Store, telles que des options de personnalisation avancées ou l'intégration de Google Play Games. Bien que la date de déploiement de ces fonctionnalités n’ait pas encore été confirmée, tout indique que la société veut rendre sa marketplace plus intuitive et accessible. D’autres informations sur ces nouveautés devraient être révélées prochainement.

Source : Android Authority