Google Play Store : comment se faire rembourser une application

Se faire rembourser une application achetée sur le Google Play Store, c’est possible. Parfois, on a craqué un peu impulsivement pour une application Android qui s’avère finalement bien décevante. Pour récupérer votre argent immédiatement et sans justification, vous avez une période de rétraction de 2h si vous résidez dans l'UE. On vous explique la manœuvre de A à Z.

Tout d'abord il faut savoir que Google Play Store a plusieurs politiques de remboursement. Pour les applications et jeux, il est possible de faire une demande de remboursement immédiate dans les 2 heures suivant l'achat. Vous n'avez pas à vous justifier et le remboursement est instantané.

Les conditions de remboursement du Google Play Store

Après le délai de deux heures, Google se montre ambigüe sur les possibilités offertes. Toutefois, il est toujours possible de faire une demande de remboursement après la période de rétraction. Une bonne justification vous sera demandée. Par exemple parce que l'application ne fonctionne pas ou qu'elle ne correspond pas à la description de l'éditeur.

Pour les autres types d'achat, les délais de rétraction sont différents. Vous disposez d'un délai de 7 jours pour les livres, les contenus Google Play Films et séries, à condition de n'avoir pas commencé à les lire. Pour les services numériques comme l'achat d'un service de stockage par exemple, vous avez la possibilité de faire une demande de remboursement dans les 14 jours.

Enfin la troisième possibilité, c'est celle de demander un remboursement directement au développeur, notamment si vous êtes hors délai.

Vous venez d'acheter une application sur le Google Play Store. Malheureusement cette dernière ne vous convient pas ou alors fonctionne mal sur votre smartphone, pas de panique vous pouvez vous faire rembourser sous les deux heures sans justification.

Ouvrir le Google Play Store sur votre smartphone Android

Allez sur la page de l'application que vous souhaitez vous faire rembourser

que vous souhaitez vous faire rembourser Appuyez sur Rembourser

Confirmez en appuyant sur oui

Voilà qui est fait. L'application sera immédiatement désinstallée.

Dans les minutes qui suivent vous allez avoir la confirmation du remboursement. Encore une fois on le répète cette méthode fonctionne uniquement dans les 2 minutes après l'achat d'une application. Sachez que vous ne pouvez retourner une application ou un jeu et obtenir son remboursement qu'une seule fois. Si vous l'achetez de nouveau, aucun remboursement ne vous sera accordé.

La méthode est un peu différente. Si vous avez raté l'occasion de demander un remboursement dans les deux heures, vous pouvez encore vous rattraper. Google ne précise pas jusqu'à quand pour les jeux et applications, mais ce délai va jusqu'à 14 jours pour les services numériques.

Pour demander un remboursement, il va falloir remplir ce formulaire. Dans ce dernier, plusieurs informations vous seront demandées dont le motif de remboursement. Car oui, cette méthode fonctionne aussi pour se faire rembourser un achat in-app ou un abonnement mensuel à une application.

Après, Google vous demande comment vous contacter, il vaut mieux sélectionner par appel, car cela sera plus rapide. L'étude de la demande prend moins d'une journée en général. Si votre demande est acceptée, le délai de remboursement varie aussi selon la méthode de paiement (Google vous rembourse suivant le moyen utilisé pour l'achat). Pour connaître les délais de remboursement en fonction de votre moyen de paiement, allez sur cette page.

Enfin dernier cas de figure, si vous dépassez le délai de 14 jours ou que vous avez un souci avec une application vous pouvez faire une demande de remboursement directement auprès du développeur, ça sera à lui de décider si oui ou non il accepte le remboursement.

Pour cela allez sur la page de l'application, puis tout en bas dans les détails se trouve le mail du développeur, copiez le puis envoyez un mail avec les motifs du remboursement. La durée du traitement va vraiment dépendre du développeur, pour les gros développeurs ça peut prendre quelques minutes pour les plus petits plusieurs jours.

Voilà j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile pour vous faire rembourser une application ou un achat in-app. Et sinon avez-vous déjà eu recours à un remboursement sur le Google Play Store ? Avez-vous rencontré des soucis avec ces quelques systèmes ?

