Google Pixel : vous pouvez désormais répondre aux appels indésirables sans décrocher

Google va déployer une nouvelle fonctionnalité en France qui va vous permettre d’améliorer votre expérience d’appel, notamment en filtrant les appels indésirables ou en patientant pour vous quand quelqu’un vous met en attente.

Une des meilleures fonctionnalités des Google Pixel s’appelle « Call Screen », qui permet de répondre à des appels à votre place. Celle-ci n’était pour l’instant que disponible aux États-Unis, au Canada ainsi qu’au Japon, mais Google est enfin en train de la déployer dans 7 pays supplémentaires. On retrouve la France, mais également l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Australie, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne.

Pour ceux qui ne le savent pas, Call Screen vous permet de recevoir des appels en transcrivant ce que votre interlocuteur dit en temps réel. Cela peut être très utile quand vous devez absolument répondre, mais que vous ne pouvez pas immédiatement parler, ou si vous pensez qu’il s’agit d’un appel indésirable.

Comment fonctionne la fonctionnalité Call Screen ?

Lorsque vous pensez recevoir un appel indésirable, ou que vous ne savez tout simplement pas qui est en ligne, vous pouvez désormais appuyer sur un bouton “Call Screen” au lieu du bouton vert utilisé pour accepter un appel. L'assistant Google répond en votre nom en informant la personne à l'autre bout du fil que vous filtrez l'appel, et en demandant à l'interlocuteur de s'identifier et de décrire l'objet de l'appel.

Vous pourrez alors lire en temps réel sur votre portable qui est en train de vous appeler, et décider ou non de prendre l’appel vous-même. Si la personne qui appelle raccroche brusquement pendant le Call Screen, Google peut vous demander si vous souhaitez étiqueter ce numéro de téléphone comme étant un spam et bloquer le numéro pour qu'il ne vous appelle plus.

Google note que les utilisateurs des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourront pleinement profiter de cette nouvelle fonctionnalité, puisque la transcription devrait être beaucoup plus précise sur ses modèles que sur les générations précédentes. Cela est notamment rendu possible grâce à la nouvelle puce Tensor, qui apporte une intelligence artificielle beaucoup plus puissante que sur les autres Pixel.