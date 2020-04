Google Pixel : un nouveau bug Android ralentit les applications

Un nouveau bug Android provoque des ralentissement dans les applications sur certains Google Pixel, mais également des OnePlus et Xiaomi. Pour l’instant, Google n’a pas communiqué sur le sujet.

Un bug inédit vient de faire surface sur Reddit et les forums de certains constructeurs. D’après nos confrères du site Android Authority, ce problème semble affecter majoritairement des Google Pixel, mais certains utilisateurs d’appareils OnePlus et Xiaomi ont rapporté des dysfonctionnements similaires. Le problème ne se cantonnerait donc pas aux smartphones du géant du web.

Du côté des journalistes américains, ils racontent avoir subi le même désagrément sur leur Pixel 4 XL durant ces dernières semaines. Selon leurs dires, déverrouiller le smartphone alors qu’une application fonctionne en fond provoque parfois des ralentissements. La seule solution serait de verrouiller et de déverrouiller le téléphone à nouveau. Seulement, cette méthode ne fonctionne pas à tous les coups.

D’autres utilisateurs affirment quand à eux que ces freezes surviennent de manière aléatoire, et non seulement après le déverrouillage. Ici encore, la solution déverrouillage/verrouillage semble remédier au problème temporairement. La plupart des smartphones concernés par ce bug semblent tous fonctionner sous Android 10, mais plusieurs développeurs qui travaillent actuellement sur la version bêta d’Android 11 ont également remarqué le problème.

I am the only one with this kind of issues from time to time? Random apps just freeze and I have to close it from recent apps #oneplus pic.twitter.com/PfjZKVlk1e

— Cosmin Buzle (@CBuzle) April 16, 2020