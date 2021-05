Google Pixel : Android 12 pourra traduire toutes les applications dans n’importe quelle langue

Les smartphones Google Pixel auraient bientôt droit à une nouveauté très utile avec Android 12. Fini les applications en Anglais même quand la langue système est le Français : la traduction automatisée des applications débarque ! Celle-ci repose sur le système Google Traductions, exactement comme s'il s'agissait de traduction de texte ou de pages web.

Les smartphones Google Pixel ne sont pas disponibles dans tous les pays. Et à l'inverse, il existe des applications qui n'ont pas de traduction en Français. On aurait pu penser que le savoir-faire de Google en matière de traduction automatisée lui aurait permis d'intégrer depuis des années une solution élégante pour mettre fin au problème dans l'écosystème Android. Or, jusqu'ici il a toujours fallu se contenter des langues disponibles dans chaque application.

Cela pourrait changer avec Android 12, dans un premier temps sur les smartphones Google Pixel. Nos confrères de XDA ont en effet scruté le code source et ont découvert dès le mois d'avril que Google travaillait sur une framework dédiée à la traduction automatisée des applications. Des traces de plusieurs API en lien avec des fonctionnalités de traduction avaient été retrouvées, mais sans que ces dernières ne soient encore documentées.

Android 12 : la traduction automatique des applications devrait débarquer sur les Google Pixel

Les semaines sont entre-temps passé et plusieurs autres développeurs se sont penché sur les bouts de code. Cette fois, plus de doute : Google est bien sur le point de proposer des “traduction système des phrases visibles par l'utilisateur” dans les applications de son smartphone. Mais il a été également rapidement découvert que cette fonctionnalité ne serait pas proposée en standard sur tous les smartphones Android.

Des références croisées montrent qu'il s'agira, comme souvent, d'une exclusivité Google Pixel dans un premier temps. La compatibilité Google Pixel devrait être cependant assez vaste, à en croire la référence à une classe très générale “PixelConfigOverlayCommon”. A priori la traduction ne nécessite pas de matériel spécifique, du coup on imagine que cette exclusivité Pixel ne sera pas maintenue très longtemps.

Lire également : Pixel 6 et 5a – on en sait plus sur les caractéristiques des smartphones de Google

Il est vraisemblable qu'on devrait en découvrir un premier aperçu avec les Pixel 6 qui seront dévoilés dans les prochains mois. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Trouveriez-vous cela utile dans votre smartphone ? Partagez votre retour dans les commentaires !

Source : XDA