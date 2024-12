Google Photos va bientôt simplifier l’utilisation de vos clichés préférés, voici comment

Google Photos s’apprête à devenir encore plus pratique avec une toute nouvelle fonctionnalité. En réduisant les manipulations nécessaires, cette mise à jour permettra de gagner du temps et de profiter plus facilement de ses images.

Google Photos est une application largement utilisée pour organiser, sauvegarder et modifier ses photos grâce à des outils puissants, notamment basés sur l’intelligence artificielle. Dernièrement, l’application a introduit des fonctions comme une nouvelle section centralisant les notifications de partage, ainsi qu’un système pour identifier les photos modifiées par l’IA. Avec une future mise à jour, la plateforme continue de s’améliorer en simplifiant certaines actions essentielles, comme la gestion et l’utilisation rapide des images.

Parmi les changements à venir, Google Photos intégrera une option permettant de définir une photo comme fond d’écran de manière beaucoup plus directe. Actuellement, cette action nécessite de naviguer à travers plusieurs menus peu intuitifs et des applications tierce. Avec la future mise à jour, un nouveau bouton “Définir comme fond d’écran” sera ajouté directement dans le menu des trois points accessible depuis chaque image. Cela simplifiera considérablement l’accès à cette fonction pour les utilisateurs.

Google Photos va ajouter un bouton rapide pour personnaliser vos fonds d’écran

Pour profiter de cette nouveauté, rien de plus simple : il suffira d'ouvrir une photo dans Google Photos, appuyer sur les trois points situés en haut à droite, puis sélectionner l’option “Définir comme fond d’écran”. Ce bouton sera situé juste à côté des autres options courantes, comme le partage ou les modifications. Jusqu’à présent, cette opération nécessitait d’utiliser une application tierce comme “Wallpapers and Style”, ce qui allongeait inutilement le processus. Désormais, tout sera centralisé directement dans l’appli pour plus d’efficacité qui offre un véritable gain de temps.

Cette fonctionnalité est encore en phase de développement et sa date de déploiement public n’a pas été annoncée. Cependant, elle s’inscrit dans une série d’améliorations qui visent à rendre Google Photos toujours plus fonctionnel. En simplifiant la personnalisation des fonds d’écran et en renforçant ses outils basés sur l’intelligence artificielle, l’application continue de se positionner comme une solution incontournable pour la gestion et la modification des images sur Android.

Source : Android Authority