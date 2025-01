Google Photos va vous laisser organiser vos photos plus librement

Google travaille sur une mise jour de Photos, son application de stockage de clichés. Elle va se doter d'une fonction d'organisation bienvenue offrant plus de liberté aux utilisateurs.

Même si les smartphones possèdent de plus en plus de capacité de stockage, il est très rare que les utilisateurs choisissent de laisser leurs photos et vidéos dans la mémoire du mobile. Les capteurs étant performants, chaque fichier pèse lourd et on se retrouve très vite à court d'espace. La solution la plus commune est de passer par un enregistrement dans le cloud. Sur Android, pas besoin de chercher bien loin pour cela : Google Photos fait parfaitement l'affaire.

Il est alors très facile d'enchaîner les prises de vues, au risque d'être submergé par leur nombre sitôt l'application ouverte. Surtout si vous êtes du genre à prendre plusieurs photos de la même scène et oublier d'effacer les moins bonnes. Google a pensé à vous au début de l'année 2024 en ajoutant le système de piles.

Le principe est simple. Vous touchez les 3 points verticaux en haut à droite de l'écran puis sélectionnez Empiler les photos similaires. L'appli se charge du reste. Utile, mais impossible d'affiner le résultat, c'est tout ou rien. Une limitation que Google veut supprimer.

Google Photo va se doter d'une fonction d'organisation pratique

Dans le code de Google Photos version 7.12, on trouve la ligne suivante : “<string name=”photos_allphotos_menu_cleangrid_manual_grouping”>Stack Photos</string>“. Le mot à retenir est “manual”, pour manuel. On en déduit qu'il sera bientôt possible d'empiler les photos de notre choix en les sélectionnant nous-même.

Aucune interface n'est pour l'instant activable pour voir à quoi cela ressemble. Il est très probable que ça prenne la forme d'une option Empiler les photos aux côtés de Partager, Ajouter à, Supprimer… au bas de l'écran lorsqu'on sélectionne des clichés. Comme d'habitude, il faudra attendre un temps indéterminé avant de voir débarquer la fonctionnalité suite à une mise à jour de Google Photos. L'ajout sera le bienvenu, tant il paraît même étrange qu'une telle possibilité n'existe pas déjà.

Source : Android Authority