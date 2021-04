Google Photos : vous pouvez ajouter vos photos à vos albums même sans connexion

Google Photos va prochainement accueillir une nouvelle mise à jour discrète qui devrait faciliter la vie de bien des utilisateurs. Il sera désormais possible de placer des photos ou des vidéos dans un album même si celles-ci ne sont pas synchronisées.

Google Photos est une solution très pratique. Certes, l’application est désormais moins souple qu’avant, la firme de Mountain View ayant limité l’espace gratuit disponible, mais elle reste tout de même l’un des meilleurs services en la matière. Une prochaine mise à jour discrète va apporter une amélioration demandée depuis longtemps : la possibilité d’inclure des clichés dans des albums, même s'ils ne sont pas encore synchronisés.

Pour rappel, lorsque vous prenez une photo sur Android, elle se transfère dans le cloud si vous avez une connexion (Wifi ou 4G si vous l’avez activé). Aujourd'hui, les clichés non synchronisés sont bien présents dans la galerie de l’appareil avec lequel ils ont été pris, mais ils ne peuvent être classés dans des albums. Il faut attendre d'avoir une connexion pour le faire. Avec cette nouvelle MàJ, ce ne sera plus nécessaire. Il sera possible de les ranger tout en étant offline.

Google Photos sait aussi reconnaître ce qu'il y a sur les photos

Ceci étant, lorsque vous les synchroniserez, les albums se transféreront vers le Cloud et vous aurez la possibilité de les retrouver sur d’autres plateformes. Bien pratique si vous êtes en vacances, dans un endroit sans connexion, et que vous souhaitez faire un peu de tri dans vos clichés du jour pour ne pas avoir à le faire plus tard en rentrant. Notons qu’il n’est pas possible de forcer cette mise à jour. Il faut donc l’attendre patiemment.

Le service accueille régulièrement des petites updates qui rendent l’expérience beaucoup plus agréable. Rien qu’hier, Android Police a repéré une nouvelle façon de retrouver des documents, puisqu’une section dédiée va être introduite. Il en existe déjà beaucoup, comme les lieux, les animaux ou des personnes. L’IA très développée permet même de différencier les photos où vous trinquez avec de la bière ou du vin selon la forme des verres ou des bouteilles.

Google Photos fait donc tout pour faciliter la vie des utilisateurs pour que ceux-ci ne fuient pas vers d’autres services, financièrement plus intéressants.