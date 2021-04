Android 12 : Google déploie la beta DP3, découvrez les nouveautés

Android 12 Developer Preview 3 est disponible sur les Pixel. Google vient de lancer le déploiement de la dernière version beta pour les développeurs avant l'ouverture du programme beta au public. La mise à jour embarque une poignée de nouveautés, dont de nouvelles animations pour les applications, de nouvelles notifications ou un retour haptique plus sophistiqué.

Plus d'un mois après la Developer Preview 2, Google a lancé la troisième version beta d'Android 12 pour les développeurs sur tous les Pixel compatibles. Il s'agit d'une ultime étape avant l'arrivée de la première beta ouverte à tous les utilisateurs. La première beta publique sera en effet proposée lors de la conférence Google I/O en mai 2021, précise Google dans un billet de blog.

Google détaille les nouveautés de la troisième beta d'Android 12

Avec cette nouvelle itération, Google s'est concentré sur l'ajout de “nouveaux outils” afin que les développeurs puissent “offrir une expérience raffinée et de meilleures performances aux utilisateurs”. Sans surprise, les nouveautés annoncées parleront essentiellement aux développeurs Android.

Google annonce une nouvelle animation de lancement par défaut pour les applications Android. Cette animation de l'interface montre d'abord brièvement un écran avec l'icône de l'application avant d'ouvrir l'appli. Evidemment, les développeurs pourront s'approprier l'animation en changeant l'arrière-plan ou la vitesse de la transition.

Le groupe américain détaille ensuite de nouvelles notifications pour les appels entrants, sortants ou refusés. Basées sur un template intitulé "CallStyle", ces notifications prennent en charge plusieurs actions par défaut et peuvent être personnalités par les développeurs d'applications "qui gère les appels".

Le géant de la recherche facilite l'ouverture de liens web depuis votre smartphone. Désormais, les liens qui ne proviennent pas d'une application Android seront immédiatement ouverts dans le navigateur par défaut. La boîte de dialogue proposant de choisir le navigateur ne sera plus une étape obligatoire. Pour activer ce mode, il faudra se rendre dans les paramètres.

Google enrichit aussi les fonctionnalités logicielles permettant de tirer parti du retour haptique des smartphones. Les développeurs pourront désormais proposer une expérience plus sophistiquée avec des sensations différentes et des vibrations plus complexes en fonction des informations qu'il souhaitent communiquer.

Enfin, la firme de Mountain View annonce des sauvegardes plus flexibles sur Android 12. Les applications pourront proposer de nombreux paramètres automatisés. Concrètement, les développeurs pourront "exclure un fichier volumineux des sauvegardes dans le cloud, mais l'inclure dans les transferts d'appareil à appareil".

Google a longuement détaillé d'autres nouveautés logicielles qui changeront la donne pour les développeurs. Nous avons uniquement compilé les nouveautés ayant un impact précis sur les utilisateurs par soucis de clarté. On vous en dit plus dès que possible sur Android 12. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.