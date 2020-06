Google Photos dit désormais quand vos photos seront définitivement supprimées

Google Photos affiche désormais un compte à rebours dans l’interface de la corbeille. Celle-ci indique maintenant le nombre de jours qu’il reste pour que vos photos soient définitivement supprimées du Cloud. Cela vous laisse le temps de les restaurer avant que l’irréparable ne se produise.

La dernière mise à jour de Google Photos introduit une petite nouveauté. Si vous avez l’habitude de mettre régulièrement de l’ordre dans vos photos, des éléments pourraient être supprimés par erreur. Il n’est pas rare que l’on se débarrasse d’une photo qui parait peu importante pour changer d’avis plus tard. Les images supprimées dans Google Photos ne sont pas conservées indéfiniment. Elles sont supprimées pour de bon au bout de 60 jours, sans possibilité de les restaurer.

Google Photos : un compte à rebours vous aide à sauver vos photos pendant qu’il est encore temps

Les photos supprimées sont classées par ordre d’arrivée dans la corbeille, mais il est impossible de savoir quand des éléments seront définitivement retirés du Cloud. Désormais, Google affiche un compte à rebours en dessous de chaque photo sélectionnée. Vous savez donc exactement le nombre de jours qui vous séparent de sa suppression définitive. Google estime que ce changement sera utile à de nombreux utilisateurs.

Google Photos accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir l’expérience utilisateur au fil des mois. Un petit lifting qui a commencé à être déployé le mois dernier apporte quelques changements au niveau de l’interface, notamment la disparition de la barre de recherche. Celle-ci se présente désormais sous forme d’onglet accessible depuis le menu en bas de l’écran.

Il est également possible depuis quelques jours de partager facilement des albums de Google Photos avec vos contacts sans générer un lien de partage. Cette option permet non seulement de renforcer la confidentialité de vos albums, mais aussi de contrôler plus facilement qui y a accès.

Source : 9to5Google