Google Pay va bientôt exiger la double authentification pour consulter ses paiements

Google envisage enfin d’intégrer la double authentification à son application qui en a le plus besoin : Google Pay. En effet, une bannière apparaît en ce moment sur le site officiel du service, indiquant que la vérification sera obligatoire pour consulter son historique de paiement à compter du 9 décembre 2022. Il était temps.

Voilà des années que la double authentification s’est imposée comme la solution de sécurité la plus efficace et, de fait, la plus populaire auprès des constructeurs et des développeurs. Nombre d’applications l’intègrent désormais pour assurer une protection optimale à leurs utilisateurs, mais certaines manquent encore à l’appel. Étonnamment, Google en fait encore partie, alors même que l’on pourrait penser qu’une application de paiement a à cœur de protéger les coordonnées bancaires de ses utilisateurs.

Fort heureusement, cela s’apprête à changer. En effet, une bannière est désormais visible sur le site officiel de l’application. Celle-ci indique le message suivant : « À partir du 9 décembre, nous renforçons la sécurité des comptes en exigeant une vérification en deux étapes pour consulter les informations de paiement. Pour garantir un accès continu à vos informations de paiement, configurez la vérification en deux étapes si vous ne l’avez pas encore fait. »

La double authentification arrive enfin sur Google Pay

Il était donc temps que Google réagisse et implémente la fonctionnalité sur son application qui en a le plus besoin. D’autant que l’onglet concerné, les informations de paiement donc, contient moult informations sensibles. Historique d’achats sur toutes les applications Google, abonnements auxquels l’utilisateur a souscrit, mais surtout, les informations des cartes bancaires enregistrées sur le compte.

Autrement dit, quiconque a accès à ces informations pourrait effectuer de gros dégâts au compte en banque de son propriétaire. C’est presque à se demander ce qui a pris si longtemps à Google pour se décider à intégrer la double authentification, mais contentons-nous de nous réjouir de cette excellente nouvelle. Comme indiqué par Google, rendez-vous donc le 9 décembre pour pouvoir enfin en profiter.

Source : 9to5Google