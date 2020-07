Google One sauvegarde désormais gratuitement les smartphones Android et iPhone

Google One propose désormais de sauvegarder gratuitement votre smartphone Android ou iPhone, sans aucun abonnement – dans la limite de 15 Go. Google One va devenir une application iOS et rassemblera plusieurs autres services de Google comme Google Photos au même endroit.

Google semble déterminé à pousser à l’adoption plus massive de Google One, le nouveau service de stockage dans le cloud qui doit, à terme, complètement remplacer Google Drive. Jusqu’ici Google One n’était qu’une manière pour Google de rassembler ses offres d’abonnement payantes, dès 100 Go de stockage (avec un maximum de 30 To). L’utilisateur n’a pas d’accès direct au stockage brut, mais il peut y sauvegarder et supprimer ce qu’il désire au travers des applications Google (Gmail, Google Drive et Google Photos).

Google One devient nettement plus utile

Or, deux nouveautés arrivent. D’abord, vous pouvez désormais rejoindre Google One gratuitement, sans payer d’abonnement supplémentaire. Ce qui donne accès à 15 Go de données gratuites dans le cloud. De quoi permettre de sauvegarder gratuitement dès maintenant votre smartphone Android. L’autre nouveauté, c’est que Google est enfin prêt à lancer une application pour iPhone et iPad. Ce qui signifie qu’il sera bientôt possible d’y profiter des mêmes avantages, notamment cette sauvegarde gratuite.

L’application iOS devrait permettre de sauvegarder vos contacts, media, et calendrier dans un seul et même endroit. On ne parle pas ici de transférer une sauvegarde complète de votre smartphone comme avec iCloud, mais ses contenus les plus importants. Et le tout de manière entièrement automatique. Bien sûr, si vous arrivez à la limite des 15 Go, alors il vous faudra dans les deux cas opter pour l’une des offres d’abonnement du service. Pour rappel, Google One propose les tarifs suivants :

100 Go pour 1,99 € / mois

200 Go pour 2,99 € / mois

2 To pour 9,99 € / mois

10 To pour 99,99 € / mois

20 To pour 199,99 € / mois

30 To pour 299,99 € / mois

Autre nouveauté, l’application inclut désormais un gestionnaire de fichiers, et Google a optimisé l’ensemble de l’application pour rendre son utilisation plus intuitive. Ces changements devraient apparaître dans l’application Android « dans les prochains jours ». Google explique que l’application iOS sera disponible « bientôt ». Le service Google One est réservé aux clients grand public. Google a d’ores et déjà dit que cela ne concernerait pas les clients professionnels abonnés aux offres G Suite.

Source : Android Authority