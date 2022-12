Google offre un VPN gratuit sur les Pixel 7, Paramount+ débarque en France, c’est le récap’

Les Pixel 7 et 7 Pro se dotent d’un VPN gratuit, Free est victime d’une grosse panne sur son réseau Internet, le nouveau service de SVOD Paramount+ est disponible en France… bienvenue dans le récap' de la veille !

Quand certains se sont réjouis d’avoir accès à un tout nouveau VPN gratuit sur leur Pixel 7, ou encore d’enfin pouvoir tester ce nouveau service de streaming après des mois d’attentes, d’autres ont eu la mauvaise surprise d’être privés d’Internet. Tout cela s’est passé hier, et on vous résume tout dans ce petit récap' de l’actu.

La dernière mise à jour des Pixel 7 apporte un VPN gratuit

Google l’avait promis en octobre dernier : le VPN gratuit de Google est désormais disponible sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro via la dernière mise à jour. Celui-ci sera actif pendant 5 ans après la première utilisation et fonctionnel dans plus d’une dizaine de pays. Pour s’en servir, il suffit de se rendre dans les paramètres réseau de son smartphone après avoir effectué la mise à jour.

Une grosse panne Internet frappe le réseau Free

Les témoignages se sont multipliés hier sur Twitter en fin de matinée : impossible de se connecter à Internet pour de nombreux abonnés Free. Il a fallu plusieurs heures avant que les choses reviennent à la normale, alors que toute la région parisienne a été impactée, en plus de quelques autres zones telles que Marseille. Comme d’habitude, le service client de l’opérateur a fait face à de nombreux mécontentements.

Paramount+ est désormais disponible en France

Plusieurs mois après les États-Unis et quelques autres pays européens, les internautes français peuvent à leur tour tester Paramount+, le nouveau service de SVOD venant concurrencer Netflix et compagnie. Le catalogue s’annonce déjà aussi fourni qu’hétérogène, avec de grands classiques du cinéma tels que Grease, Scream ou encore Top Gun, ainsi que des séries cultes comme South Park, NCIS et Star Trek.

