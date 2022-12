Panne Free : impossible de se connecter à Internet depuis ce matin

Depuis ce jeudi 1er décembre au matin, des centaines d'abonnés Free ne parviennent pas à se connecter à Internet. Sur Down Detector et sur Twitter, les signalements se multiplient. Pour l'instant, l'opérateur n'a pas précisé l'origine de cette panne.

Si vous êtes client Free et que vous éprouvez toutes les difficultés du monde à vous connecter à Internet depuis ce matin, ne vous inquiétez pas. En effet, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Comme on peut le voir sur Down Detector, site spécialisé dans le recensement des pannes des services et applis les plus populaires, plusieurs problèmes touchent actuellement le réseau de l'opérateur.

D'après le gros des plaintes, cette panne touche surtout le réseau internet. D'après les centaines de témoignages qui affluent sur Down Detector mais aussi sur Twitter, il est impossible de se connecter à Internet depuis ce matin.

“Pas d'internet sur Compiègne, dépêchez-vous pour résoudre le problème, il y a le match du Maroc”, se plaint un utilisateur. “Pareil à Conflans Sainte-Honorine, plus de connexion !” raconte une autre abonnée. “J'habite à Cergy, je n'ai pas de connexion internet mobile et maison. Merci Free”, assène une autre cliente.

Le réseau Internet Free est HS en région parisienne

Si l'on en croit la carte interactive des rapports utilisateurs de DownDetector, les plaintes proviennent principalement de la région parisienne, mais aussi de Marseille. Pour l'instant, l'opérateur n'a pas encore pris officiellement la parole sur le sujet. De fait, impossible de connaître l'origine de la panne ou de savoir si les services reviendront à la normale rapidement.

Sur Twitter, le compte Assistance FreeMobile se contente d'inviter chaque utilisateur mécontent à prendre contact en DM en précisant leur identifiant ou leur numéro de ligne. Et vous, êtes-vous concernés par ces soucis ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle panne tombe à point nommé. En effet, Free a récemment lancé Proxy, un service client de proximité censé fournir aux abonnés fixe et mobile un dépannage en 15 minutes seulement. Voilà une occasion pour l'opérateur de démontrer ou non l'efficacité de son nouveau service. Pour rappel, 67 équipes Free Proxy sont en activité sur le territoire français, et Free espère doubler ces effectifs d'ici un an.