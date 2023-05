Cet escroc a arnaqué des fans de musique grâce à des chansons générées par une IA

Un certain Mourningassassin a berné plusieurs dizaines de fans du chanteur Frank Ocean. Il leur a vendu plusieurs morceaux inédits de l'artiste qui étaient en fait des chansons créées de toute pièce à l'aide d'une Intelligence artificielle.

Le mois dernier, un certain Ghostwriter mettait l’Intelligence artificielle à profit pour générer une chanson de Drake et The Weeknd si virale que Spotify avait dû la mettre hors-ligne. Aujourd’hui, c’est l’histoire d’un escroc qui est parvenu à vendre à prix d’or de vrais-faux morceaux de Frank Ocean créés grâce à l’IA qui fait la une de la presse. Cette supercherie lui a permis d’empocher plusieurs milliers de dollars.

L’arnaque s’est déroulée sur des serveurs Discord rassemblant des admirateurs de Frank Ocean, le fameux chanteur de R&B américain. L’escroc, qui se fait appeler « Mourningassasin » sur les réseaux, avait convaincu les acheteurs que les morceaux qu’il mettait à leur disposition étaient des originaux de l’artiste, et qu’ils n’avaient jamais été publiés. Pour renforcer sa crédibilité, il avait inséré une véritable chanson du chanteur dans le lot de reproductions proposé. Cette entourloupe a permis à l’aigrefin et à ses complices musiciens de récolter une somme avoisinant les 9000 € (13 000 dollars canadiens).

Il imite la voix de Frank Ocean grâce à l'IA et revend de faux morceaux sur Discord

Ce genre d’escroquerie est amené à devenir de plus en plus fréquent, tant l’Intelligence artificielle est devenue puissante et abordable. Même les fans les plus « hardcore » sont incapables de savoir si une voix a été reproduite de façon synthétique ou s’il s’agit de l’artiste original. Les IA multimodales permettent désormais de produire des images, des vidéos et des reproductions de voix et de sons si réalistes qu’il est toujours plus difficile de discerner le vrai du faux.

Certaines personnalités publiques commencent déjà à profiter de cette confusion. Elon Musk est actuellement empêtré dans un imbroglio judiciaire pour des propos qu’il a tenus concernant la fonction Autopilot de ses voitures. Pour se tirer de ce mauvais pétrin, le PDG de Tesla n’a pas hésité à affirmer que les enregistrements de ses déclarations sont des deepfakes.

Source : BFMTV