Google met à jour l’application Home et rend interactifs vos appareils électriques classiques

Google a enrichi son application domotique Home de nouveaux réglages dédiés aux prises électriques intelligentes. En spécifiant quel type d’appareil est branché sur la prise, Home transforme un appareil traditionnel en accessoire connecté intelligent. Ce réglage est disponible sur iOS et devrait arriver très vite sur Android.

Certains accessoires connectés rendent bien des services. Prenons l’exemple des ampoules connectées. Elles permettent toutes de contrôler la lumière à distance. Certaines offrent même la possibilité de changer de couleur. Le tout depuis un smartphone. Cependant, vous n’êtes certainement pas aujourd’hui équipé qu’avec des accessoires connectés et intelligents. Votre grille-pain, votre cafetière ou votre ventilateur ne sont pas contrôlables depuis votre smartphone.

Il existe pourtant un moyen : les prises électriques connectées. Ces dernières peuvent, à distance, bloquer ou débloquer le flux d’électricité. Grâce à cela, il est possible d’allumer ou d’éteindre à distance un appareil électrique, même non connecté. Prenons l’exemple d’un ventilateur : vous pouvez, de n’importe où l’allumer ou l’éteindre. Ce qui est donc pratique. Évidemment, une partie de l’intelligence provient de l’application qui contrôle ces prises connectées.

Un nouveau paramètre pour connecter les appareils électriques

Google a mis à jour son application domotique Home, qui a récemment bénéficié d’une refonte. L’information est rapportée par 9to5Google. La principale nouveauté est l’intégration de nouveaux réglages dans la zone de paramétrage des prises murales connectées. Il est désormais possible de renseigner quel type d’appareil électrique est branché. Luminaire connecté. Air conditionné. Machine à café. Déshumidificateur et humidificateur. Ventilateur et plafonnier. Bouilloire et chauffe-eau. Télévision.

En sélectionnant le type d’appareil que la prise connectée contrôle, l’application personnalise l’affichage avec un pictogramme qui permet d’obtenir une visualisation simple et pratique. Et, puisque Google Home est compatible avec Assistant, il sera désormais possible d’allumer un lampadaire classique avec la voix (il faudra aussi donner un nom et localiser l’appareil dans les paramètres de Home). « OK Google, allume la lumière dans la chambre » Tout simplement.

Ce nouveau réglage est dès à présent disponible dans la version iOS de Google Home. Nous pensons qu’elle arrivera très vite dans la version Android.

Source : 9to5Google