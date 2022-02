Google Messages : vous pourrez bientôt partager facilement des vidéos par SMS

Google travaille sur une nouvelle version de Messages pour Android. Cette mouture intègrera deux nouveautés découvertes dans le code source de la dernière APK disponible sur le Play Store. L’une d’entre elles permettra de partager des vidéos par SMS grâce à un lien Google Photos. La seconde est le retour du menu latéral pour naviguer entre les messages lus, archivés et suivis.

Google Messages est l’une des applications les plus utilisées dans le monde. Et pour cause : elle est régulièrement préinstallée sur les smartphones Android pour gérer les SMS. Conséquence, la firme de Mountain View améliore souvent cette application qui fait office, comme le Play Store ou Gmail, de vitrine ergonomique. La firme y implémente ces dernières nouveautés afin de mesurer l’accueil des utilisateurs.

Lire aussi – Google Search va permettre une recherche par images simple et rapide grâce à Lens

Il y a deux jours, Google a poussé une mise à jour de la version beta de Messages. Celle-ci inclut une compatibilité avec les « réactions » de iMessages sur les iPhone. Désormais, quand un correspondant sous iOS envoie une réaction à un de vos messages, cette dernière est traduite pour apparaitre dans le flux de message comme un emoji. Cette fonction n’a pas encore été implémentée dans la version grand public de Google Messages. Elle pourrait arriver avec deux autres nouveautés attendues prochainement.

Google Photos s'invite dans Messages pour partager facilement des vidéos par MMS

Ces deux nouveautés ont été repérées par 9to5Google dans le code source d’une autre beta que Google a diffusé cette semaine. Elles concernent le partage des vidéos et la navigation dans les menus. Commençons avec la première : il s’agit du partage des vidéos par MMS sans que cela vous coûte un bras. L’idée est simple : quand vous rajoutez une vidéo dans un message, c’est un lien Google Photos qui est envoyé. Et c’est le destinataire qui va chercher la vidéo. Tout simplement. La fonction avait déjà fait l'objet d'une fuite en novembre 2021. Mais nous savons désormais comment cela se présente pour l'utilisateur. Les captures d'écran ci-contre ont été postées par 9to5Google.

La deuxième nouveauté est plus simple, mais très symbolique. Google réintroduirait le menu latéral dans Messages. Le but est évidemment d’apporter de la fluidité dans la navigation. Pour rappel, la firme de Mountain View avait banni le volet latéral de ses applications, préférant positionner les éléments qui y étaient dans un menu activé en appuyant sur la photo de profil (comme sur le Play Store). Il y avait quelques exceptions, notamment Gmail dont le menu latéral permet de changer facilement de dossier. Google Messages deviendrait une autre de ces exceptions.

Source : 9to5Google