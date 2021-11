Google Messages va améliorer la qualité des vidéos en les envoyant depuis Google Photos

Google Messages pourrait bientôt se doter d’une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de meilleure qualité via le protocole SMS. Elles seraient envoyées directement depuis Google Photos.

En analysant la dernière version APK de Google Messages, 9to5Google a découvert que l’entreprise souhaitait permettre aux utilisateurs d'Android de partager des vidéos via l'application Google Photos. Grâce à cela, ils pourront notamment « partager une vidéo de meilleure qualité dans des messages texte (SMS/MMS) ».

Plutôt que d’envoyer un simple MMS contenant une vidéo, Google veut désormais que les utilisateurs puissent lire les vidéos avec la qualité originale. Pour cela, Google devrait créer un lien pour le fichier vidéo qui est partagé avec le destinataire. Celui-ci pourrait alors l'ouvrir pour voir la vidéo directement sur son application Google Photos.

Google veut envoyer des liens vers les vidéos, comme chez Samsung

En envoyant des liens vers les vidéos pour les visionner directement sur l’application Google Photos, Google s’inspirerait de la messagerie de Samsung. En effet, cette approche serait similaire à l'application Messages de Samsung, qui dispose d'une fonctionnalité permettant d'envoyer des vidéos par le biais d'un lien utilisant Samsung Cloud.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement si Google va opter pour cette solution. L'autre possibilité est qu'un destinataire qui reçoit un lien Google Photos dans l'application Messages puisse être en mesure de regarder la vidéo en haute qualité directement depuis la fenêtre de chat. Pour les utilisateurs d’iOS, la méthode devrait également être différente, ceux-ci devront probablement passer par un navigateur pour lire les vidéos.

En plus d’améliorer la qualité des contenus en donnant accès au destinataire à la vidéo originale, vous pourrez également envoyer des vidéos plus longues, puisque le protocole MMS ne permet actuellement d’envoyer que des clips assez courts. Ce serait donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Google Messages, puisque l’entreprise avait récemment aussi remplacé le protocole SMS par le RCS, qui s’appuie sur le réseau data et non plus le réseau cellulaire. Google avait d’ailleurs essayé de pousser Apple à adopter les RCS pour des raisons de sécurité, mais le géant californien a toujours refusé. Android est pourtant enclin à aider Apple à déployer les RCS pour mettre fin à la guerre entre les deux plateformes.