Google Lens débarquera prochainement sur le moteur de recherche

Google Lens, le moteur de recherche visuel de la firme de Mountain View, pourra bientôt être accessible depuis le moteur de recherche de Google. En effet, des tests ont déjà débuté comme le révèlent nos confrères du site 9To5Google.

Lancé en 2017 sur les Pixel 2, Google Lens s'est depuis imposé comme l'un des outils les plus puissants et les plus innovants de la firme de Mountain View. Pour les non-connaisseurs, cet outil s'apparente à un moteur de recherche visuel. En effet, cette technologie permet d'effectuer des recherches sur un objet, un texte, une personne en la prenant simplement en photo. Google Lens se charge ensuite d'analyser ce qui compose l'image partagée par l'utilisateur et transmet ensuite toutes les informations qu'elle a pu glaner sur la toile.

Google Lens se révèle très pratique pour en apprendre plus sur un produit repéré en magasin (pour comparer les prix par exemple), sur un restaurant (accéder directement aux critiques sur TripAdvisor ou autres par exemple). Vous l'aurez compris, le champ d'action de Google Lens est large.

Depuis 2018, Lens est disponible sur les smartphones Android, puis l'outil a ensuite débarqué sur Google Chrome depuis le mois de juillet 2021. Sans surprise, Google compte bien proposer Lens sur l'ensemble de ses services. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant d'apprendre que Google Lens va arriver prochainement sur le moteur de recherche.

Google Lens bientôt disponible sur Google Search

En effet et comme nous le rapportent nos confrères du site 9To5Google, des tests ont déjà débuté. Un participant a transmis des captures d'écran au site américain. On constate effectivement que l'icône Google Lens apparaît près de la barre de recherche, juste à côté de l'icône dédiée à la recherche vocale.

En cliquant sur le logo de Lens, les utilisateurs sont invités à déposer une image dans le cadre prévu à cet effet, ou bien à télécharger un fichier. Les résultats pertinents s'affichent ensuite sur le côté droit de l'écran. Notez que comme sur mobile, il est possible de restreindre la recherche de Lens sur une ou plusieurs parties de l'image uniquement. Pratique si vous voulez concentrer vos recherches sur un élément précis comme un objet, un personnage, etc.

On ne sait pas encore quand cette option sera déployée pour le grand public, mais nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons plus d'informations sur le sujet.

Source : 9To5Google