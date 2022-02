Google Messages traduit désormais les réactions des utilisateurs Apple avec des emojis Android

Lorsque vous discutez avec un proche utilisant un iPhone, votre smartphone Android peut désormais afficher ses réactions à vos messages grâce à Google Messages. Jusqu’à maintenant, l’application se contentait d’afficher du texte pour décrire l’emoji utilisé. Pour l’heure, la fonctionnalité est seulement disponible en bêta.

Lorsque Google Messages reçoit une mise à jour, c’est bien entendu le plus souvent pour mieux intégrer les services de la firme de Mountain View. C’est ainsi que la messagerie va afficher les rappels de Gmail ou encore améliorer la qualité des vidéos grâce à Google Photos. Mais tout le monde n’a pas de smartphone Android et il faut parfois composer avec les détenteurs d’iPhone. Si iMessage dispose peu ou prou des mêmes fonctionnalités, le passage d’un appareil à l’autre peut parfois se révéler ardu.

C’est notamment le cas des Tapbacks, ces emojis et visuels qu’Apple utilise pour réagir aux messages reçus. Sur Google Messages, il n’existe pas encore d’équivalent. Aussi, lorsqu’un utilisateur Android reçoit l’une de ses réactions, l’application affiche automatiquement un message textuel lui indiquant que son SMS a reçu une réaction. Pas très pratique ni très visuel donc. C’est pourquoi, depuis novembre dernier, Google s’attèle à mieux traduire les Tapbacks d’Apple.

Les réactions iMessage débarquent sur Google Photos

Dans la dernière bêta de Google Messages, les utilisateurs peuvent ainsi voir apparaître des emojis Android à la place de ces fameux Tapbacks. La traduction n’est toutefois pas parfaitement fluide, comme on pouvait s’en douter. Le cœur d’Apple devient l’emoji aux yeux en cœur, l’éclat de rire se transforme en visage hilare. De leur côté, les points d’exclamation et d’interrogation se métamorphosent respectivement en emoji à la bouche ouverte et en emoji pensif.

Sur le même sujet : Google Messages — un simple geste suffit maintenant pour agrandir le texte d’un SMS

Seuls les pouces vers le haut et vers le bas bénéficient de leur équivalent Android. Ces transitions se font automatiquement, mais il est possible de les désactiver en se rendant dans Menu > Paramètres > Paramètres avancés et en décochant l’option Afficher les réactions iPhone avec des emojis. Pour le moment, le Pixel 6 semble être le smartphone concerné par la mise à jour.

Source : 9to5Google