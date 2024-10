Google Messages s’apprête à déployer des nouveautés qui vont vous simplifier la vie

La prochaine mise à jour de Google Messages va introduire plusieurs nouveautés intéressantes. En plus de modifications visuelles subtiles, de nouvelles fonctionnalités devraient rendre l'application plus pratique à utiliser au quotidien.

Google Messages, qui repose sur le protocole RCS pour offrir des fonctionnalités avancées comme les conversations enrichies et le chiffrement de bout en bout, est l’une des principales applications de messagerie pour les utilisateurs Android. Sa dernière mise à jour est passée relativement inaperçue, avec des changements très subtils comme de petites modifications des icônes. Peu de choses semblaient avoir changé pour les utilisateurs. Cependant, la prochaine version promet d’être bien plus importante, avec des ajustements à la fois esthétiques et fonctionnels qui pourraient transformer la manière d'utiliser l’application.

Repérés dans la dernière version bêta de l'application grâce à une analyse de son code, ces changements incluent des modifications des bulles de chat, l’ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs de double SIM, ainsi qu'une refonte de l'interface de sélection des GIF. Ces nouveautés visent à rendre Google Messages plus clair et efficace, notamment pour ceux qui utilisent plusieurs cartes SIM au quotidien.

Google Messages se prépare à redessiner ses bulles de chat et optimise l'affichage des cartes SIM

L’un des changements les plus visibles concerne les bulles de chat. Dans la version actuelle, les messages successifs ont tendance à se fondre les uns avec les autres. Cela crée une continuité visuelle qui peut parfois être déroutante. La mise à jour en préparation introduira des bulles ovales mieux définies pour chaque texto, qui vont améliorer la lisibilité des conversations.

Par ailleurs, les utilisateurs pourront désormais cliquer sur les photos de profil pour les agrandir, un ajout qui facilite l’identification des contacts dans les discussions. Pour les utilisateurs de plusieurs cartes SIM, Google Messages affichera désormais le nom de la SIM utilisée dans les conversations de groupe, ce qui simplifiera la gestion des messages envoyés depuis différents numéros. Enfin, la sélection de GIF sera réorganisée, avec des catégories claires facilitant la recherche et l’envoi d’images animées. Ces améliorations devraient être déployées dans une prochaine mise à jour de l’application.

Source : android authority