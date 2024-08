Google Messages prépare une surprise pour les utilisateurs de double SIM

Google Messages, l'application de messagerie native sur Android, prépare une mise à jour qui pourrait changer la donne pour de nombreux utilisateurs. Une fonctionnalité très attendue est enfin en cours de déploiement.

Depuis plusieurs années, Google Messages s'est imposé comme une application de messagerie incontournable pour les utilisateurs d'Android. Toutefois, une limitation freinait son adoption complète, en particulier pour les utilisateurs de téléphones à double SIM. Jusqu'à présent, l'application ne permettait pas d'utiliser le RCS, ou Rich Communication Services, sur plus d'un numéro de téléphone à la fois. Ce protocole remplace les SMS en permettant d'envoyer des messages, photos, vidéos, et autres fichiers via Internet.

Google semble maintenant prêt à lever cette contrainte. Après une première tentative en janvier dernier, qui avait finalement été annulée, la prise en charge du RCS pour plusieurs SIM est de nouveau en cours de déploiement. Certains utilisateurs, en particulier ceux participant au programme bêta sur le Nothing Phone 2a, commencent à voir cette fonctionnalité apparaître dans les paramètres de l'application.

Google Messages va enfin prendre en charge plusieurs SIM pour le RCS

Dans cette nouvelle version bêta 20240102_00_RC01 de Google Messages, les utilisateurs peuvent désormais voir deux cartes SIM “connectées” dans les paramètres RCS. Une nouvelle option de format de sauvegarde pour l'envoi de pièces jointes, utilisant le SMS avec un lien, a également été ajoutée. Cette dernière rappelle une fonctionnalité similaire de Google Photos, qui permettait de partager des vidéos via un lien, avant d'être discrètement retirée l'année dernière. Ce retour inattendu pourrait faciliter le partage de contenu pour les utilisateurs, tout en réduisant la consommation de données mobiles.

À l'heure actuelle, la configuration du second numéro reste toutefois limitée, car Google n'a pas encore activé tous les éléments nécessaires côté serveur. Néanmoins, cette fonctionnalité devrait être pleinement opérationnelle dans les semaines à venir. Cette évolution marque une étape clé pour l'adoption du RCS à l'échelle internationale, notamment dans les régions où les téléphones à double SIM sont très répandus. Grâce à cette mise à jour, Google Messages se met au niveau des autres applications de messagerie comme Whatsapp et offrant enfin des fonctionnalités attendues par de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Source : 9to5google