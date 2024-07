Google Messages fais le plein de nouvelles fonction sur iPhone et Android, vous allez pouvoir exprimer vos émotions !

La GSMA, l'association mondiale des opérateurs mobiles, annonce une mise à jour importante du standard RCS. Celle-ci inclut de nouvelles fonctionnalités telles que les réponses, l'édition et les réactions aux messages. Une avancée de taille pour la compatibilité de la communication entre Android et iPhone.

Introduit sur iOS 18 pour les iPhone, le Rich Communication Services (RCS) est un protocole de communication qui fonctionne avec Google Messages visant à remplacer le SMS traditionnel. Il offre des fonctionnalités avancées telles que le partage de fichiers, les discussions de groupe et les indicateurs de saisie. Cependant, plusieurs fonctions essentielles manquaient encore à l'appel, comme les réponses directes aux messages, l'édition et la suppression de messages, ainsi que les réactions personnalisées. Ces lacunes limitent l'interopérabilité entre les différents systèmes d'exploitation mobiles.

La version Universal Profile 2.7 de ce protocole, finalisée en juin et rendue publique en juillet, introduit la fonctionnalité “Extended Messaging” ou “Messagerie Étendue”. Cette mise à jour vise à améliorer l'interopérabilité entre Android et iPhone. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve la possibilité de répondre et de réagir aux messages, y compris avec des réactions personnalisées. Les utilisateurs pourront également éditer, rappeler et supprimer des messages envoyés.

La nouvelle mise à jour des RCS rend les réactions avec des emojis personnalisés compatibles entre iPhone et Android

Actuellement, les applications Messages sur iOS et Google Messages sur Android convertissent les réactions dans les conversations SMS pour que les emojis apparaissent correctement. L'intégration de cette capacité dans le standard RCS signifie que les applications tierces n'auront plus à traduire chaque réaction. Celles-ci peuvent inclure des emojis ou des emoticons, et il sera possible de les retirer après coup. De plus, les réactions personnalisées, comme les Live Stickers ou Photomojis, sont également prises en charge.

Une autre amélioration intéressante est la prise en charge des réponses en série de posts ou threads. Ceci permettra aux utilisateurs iOS de voir les messages référencés par les utilisateurs Android. La mise à jour du standard RCS inclut également des fonctionnalités de suppression et d'édition de messages pour corriger les fautes de frappe. La possibilité de rappeler / supprimer un message juste après l'avoir envoyé est également introduite. Enfin, elle étend la fonction de signalement de spam aux messages personnels. Cette dernière permet aux utilisateurs de signaler les comportements inappropriés ainsi que les fraudes.