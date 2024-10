Google met enfin le coup de grâce à la première appli de Google Meet

Google a enfin décidé de porter le coup de grâce à la première version de l'appli Google Meet lancée en 2020. Il ne pouvait en rester qu'une.

En avril 2020, Google décidait de tuer la marque Hangouts, symbole de l'échec de l'entreprise américaine sur le marché des messageries instantanées.

Le nom Hangouts est donc jeté aux oubliettes, au profit de Google Meet. Au passage, l'application délaisse la messagerie instantanée pour devenir un service de visioconférence dédié aux professionnels. Pour les appels vidéo entre proches, il faudra plutôt compter sur Google Duo.

En 2022, soit deux ans plus tard, Google perd tout le monde en annonçant la mort de Google Meet. Plus précisément, la firme de Mountain View veut rapatrier les fonctionnalités de Meet dans Duo, qui deviendra la seule appli d'appels vidéo de la firme… Mais bien entendu, conserver le nom Google Duo était trop simple. Non, cette appli qui fusionne Meet et Duo s'appellera finalement Google Meet. Vous suivez ?

Google met fin au chaos autour de Meet

Résultat, après cette imbroglio dont seul Google a le secret, deux applis Google Meet ont officiellement coexisté durant des années. La première version donc, lancée en 2020, puis la seconde, issue de la fusion entre Meet et Duo. Pour permettre aux utilisateurs de faire la différence sur le Play Store, Google avait ajouté une étiquette “Originale” sur le nom de la 1ère appli Meet.

Mais bien entendu, il fallait bien que cette situation ubuesque cesse un jour, alors que Google cherche à promouvoir autant que possible Meet (second du nom) auprès des utilisateurs. Selon des informations rapportées par nos confrères du site 9To5Google, l'appli Google Meet d'origine a cessé de fonctionner sur les smartphones Android.

Le premier Google Meet disparaît

Lorsque l'utilisateur tente de rejoindre une vidéoconférence à l'aide de l'appli, un message d'erreur apparaît à l'écran. Une fenêtre contextuelle vous demande de télécharger la nouvelle application Meet pour utiliser le service, puis de désinstaller Meet (original). Par ailleurs, Google a visiblement fait le ménage sur le Play Store par la même occasion. En effet, aucune trace de l'appli Google Meet originelle sur la boutique.

En soi, étant donné que la dernière version de Meet a dépassé les 5 milliards de téléchargements, contre 500 millions pour l'ancienne, il était logique de s'en débarrasser. Notez que Meet (original) a été également été retiré de l'App Store d'Apple, tandis que le même message d'erreur s'affiche lorsqu'on tente d'utiliser l'appli.

