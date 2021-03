Google Maps va bientôt vous alerter quand vous approchez d’un chemin de fer

Google Maps va intégrer une nouvelle fonctionnalité venant de Waze : les notifications à l’approche d’un chemin de fer. Les utilisateurs recevront une alerte lorsque leur trajet traverse le parcours de trains leur indiquant qu’ils peuvent subir du retard. La firme de Mountain View n’a pas encore officialisé l’information, mais de premiers tests sont d’ores et déjà en cours.

En déployant enfin le mode sombre sur Android, Google Maps a répondu aux (longues) attentes de nombreux utilisateurs. Ce qui n’est pas pour autant une raison de se reposer sur ses lauriers. En rachetant Waze en 2013 pour plus d’un milliard d’euros, la firme de Mountain View s’est assurée l’intégration de plusieurs fonctionnalités très utiles dans son application GPS : limitation de vitesse, alertes d’accidents, calculateur de vitesse… Les deux applications se servent ainsi l’une de l’autre pour proposer des nouveautés.

Selon un membre de Reddit, Maps intégrera bientôt une autre fonctionnalité déjà présente dans Waze. Certains utilisateurs ont en effet remarqué l’arrivée d’une nouvelle notification lors de leurs trajets, qui les prévient qu’ils approchent d’un chemin fer. Celle-ci indique qu’ils peuvent « s’attendre à un retard », du fait qu’ils doivent traverser ledit chemin de fer. Ce dernier apparaît en jaune sur la carte, tandis que la notification s’affiche dans le bas de l’écran.

Google Maps notifie la présence de chemins de fer

L’application ne cesse de se doter de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Prochainement, elle permettra en effet d’adapter son itinéraire en fonction des bornes de recharge pour voitures électriques et d’acheter des tickets de métro avec son smartphone. En attendant, Google n’a pas encore confirmé l’arrivée des alertes liées au chemin de fer. Néanmoins, la fonctionnalité semble en cours de test sur certains appareils.

Il est probable que la firme de Mountain View annonce comme à son habitude l’arrivée de celle-ci, ainsi que d’autres nouveautés, dans un billet de blog. On ne sait en revanche pas encore qui des utilisateurs Android et iOS recevra la mise à jour en premier. On peut cependant s'attendre à ce que les États-Unis en bénéficient d’abord, avant de la voir déployée dans le reste du monde.

