Google Maps va afficher l’indice de qualité de l’air de votre région sur la carte

Google Maps va afficher un indice de mesure de la qualité de l'air sur ses cartes. L'option, actuellement réservée aux Etats-Unis, permet de se faire une idée de la qualité de l'air dans la région que vous visitez.

Google Maps continue de s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités. Ces dernières années, le géant de Mountain View a notamment inauguré des nouveautés liées à l'écologie. Pour réduire leur empreinte carbone et leur consommation d’énergie, Maps relaie par exemple les usagers vers les entreprises les plus respectueuses de l’environnement. L'application affiche aussi en priorité les trajets les moins polluants, même s'ils sont plus long que les autres itinéraires.

En parallèle, Google déploie des fonctionnalités destinées à prendre soin de la santé des internautes. Dans un billet de blog publié ce 8 juin, l'entreprise annonce l'arrivée de l'affichage d'un indice de la qualité de l'air sur Maps. “Vous verrez l'indice de la qualité de l'air, une mesure de la qualité (ou de la mauvaise santé) de l'air, ainsi que des conseils pour les activités de plein air”, explique Google.

Comment afficher la qualité de l'air sur Google Maps ?

Le groupe explique recenser les données fournies par plusieurs organismes gouvernementaux, y compris l'Environmental Protection Agency aux États-Unis. Maps récupère aussi les informations de PurpleAir, un réseau de capteurs destinés à mesurer la qualité de l'air. Pour afficher l'indice de qualité de l'air sur votre carte sur Android ou iOS, suivez la manipulation ci-dessous :

Ouvrez l'application Google Maps

Appuyez sur l'icône des cartes dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Qualité de l'air dans la section Détails de la carte

Les informations apparaîtront automatiquement sur

Dans un premier temps, l'option semble cantonné aux Etats-Unis. Si l'icône est bien visible dans l'application Maps en France, les données relatives à des régions situées hors du sol américain sont indisponibles. Néanmoins, la présence de l'icône laisse penser que Google ne tardera plus à afficher les données en Europe. Notez qu'il s'agit d'une mise à jour côté serveurs. Il n'y a rien à installer pour pousser l'apparition de la fonctionnalité.