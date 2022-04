Google Maps va enfin afficher les feux rouges, les panneaux stop et le prix des péages

Google Maps va enfin afficher de nouvelles informations sur ses cartes de navigation. Désormais, l'application de cartographie va montrer la présence d'un panneau stop et de feux rouges. De plus, elle va permettre de calculer une estimation du prix des péages sur votre trajet.

Google Maps continue de s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités. Dans un billet de blog publié ce 5 avril 2022, Google vient d'annoncer la prise en charge d'une série de nouveautés, dont le prix des péages. “Pour faciliter le choix entre les routes à péage et les routes régulières, nous déployons pour la première fois les prix à péage sur Google Maps”, explique le géant du numérique.

Lorsque vous choisissiez un itinéraire par le biais de l'application, Maps va vous fournir une estimation du prix total des péages. Pour offrir cette estimation, Google se base notamment sur les autorités de péage locales, l'heure ou le coût d'un passe, à l'unité ou via un abonnement. Sur base de ces informations, vous pouvez opter pour l'itinéraire sans péage, qui sera toujours affiché en option.

Google Maps affichera bientôt les feux rouges et les panneaux stop

Google précise qu'il sera toujours “possible d'éviter complètement les itinéraires avec des routes à péage” en appuyant sur les trois points dans le coin supérieur droit et en désactivant l'option “péage”. Dans un premier temps, l'affichage des péages sera limité aux Etats-Unis, à l'Inde, au Japon et à l'Indonésie.

Surtout, Google Maps va enrichir son expérience de navigation. Désormais, les cartes vont afficher des informations comme les feux de circulation et les panneaux stop. “Vous verrez bientôt des feux de circulation et des panneaux d'arrêt le long de votre itinéraire, ainsi que des détails améliorés tels que les contours des bâtiments et les zones d'intérêt”, explique Google.

Dans certaines villes, les utilisateurs verront également des données encore plus détaillées, comme “la forme et la largeur d'une route”. Cette carte de navigation enrichie sera proposée dans les semaines à venir dans certains pays. Malheureusement, Google ne précise pas quels pays seront concernés en priorité par ce changement. On vous en dit plus dès que possible.