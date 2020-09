Google Maps teste une nouvelle interface “voiture” bien plus pratique

Google améliore l'interface “voiture” de Google Maps dans un test grandeur nature. Le mode ressemble à ce que Google propose via Android Auto, avec une navigation et des contrôles simplifiés.

Google Maps teste une toute nouvelle interface pour la navigation en voiture. Un mode qui rappelle dans sa simplicité d'utilisation et ses contrôles l'interface de Android Auto. Le nouveau mode voiture semble ainsi s'adresser à ceux qui utilisent directement leur smartphone pour naviguer en voiture, sans disposer de système d'infotainment Android.

Google Maps vous proposera bientôt un “plan B” si vous n'avez pas Android Auto dans la voiture

L'un des aspects les plus frappants de cette nouvelle interface, c'est que pour une fois, Google a décidé de remplacer les trois boutons en bas de l'écran par des actions plus utiles au conducteur. Ainsi à gauche un bouton lance Google Assistant pour aider le conducteur, par exemple, à entrer une nouvelle destination, changer de musique ou passer un appel sans quitter les yeux de la route.

A droite, un autre bouton donne accès à une liste d'action rapides et d'applications que vous utilisez souvent lors de la conduite. L'action “Appels” propose là encore une navigation bien plus simple et moins prompte à la distraction. Les trois contacts les plus rfréquents s'affichent tout en haut, au dessus d'un bouton “Appeler quelqu'un d'autre” qui doit ouvrir la liste de contacts.

Il y a également une liste des derniers appels reçus/émis. Google a également mis au point une interface YouTube Music parfaitement intégrée à la nouvelle interface. En outre un bouton s'affiche au centre pour revenir facilement à la carte dès que vous allez dans un autre menu. Dans l'ensemble, la nouvelle interface ressemble à s'y méprendre à Android Auto à ceci près que cette variante est exclusivement construite autour de Google Maps.

Lire également : Google Maps affiche désormais le nombre de cas de Covid-19 sur la carte

Pour l'heure, Google semble mener le test auprès d'un groupe indéterminé d'utilisateurs. Il n'existe pour le moment pas de mise à jour spécifique : tout semble avoir été activé côté serveur. Par conséquent, on attend encore des infos de Google sur un déploiement plus massif de la nouvelle interface, et il n'existe pas de mise à jour ou d'APK pour en bénéficier avant l'heure à ce stade.

Crédits : Android Police