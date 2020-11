Google Maps : un policier fait deux doigts d’honneur à une Google Car sur Street View

Google Maps a immortalisé une nouvelle scène insolite. Sur Google Street View, on aperçoit un policier français faire deux doigts d’honneur à une Google Car qui parcourt les rues de Roubaix. La photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. De son côté, Google a effacé la scène de son service de cartographie via une mise à jour.

Ce 12 novembre 2020, le compte Twitter Best Of Google Maps a publié la photo d’un fourgon de police qui circulait dans la rue Voltaire à Roubaix. Le cliché était visible sur Google Street View, le service intégré à Maps qui permet de se promener virtuellement partout dans le monde. Dans le fourgon de police, on aperçoit un policer qui fait deux doigts d’honneur en direction d’une Google Car.

Pour alimenter les panoramas de Street View, Google s’appuie en effet sur une flotte de voitures équipées de caméras. Depuis 2008, elles sillonnent les villes de France pour en numériser toutes les rues. « Nous parcourons de nombreux pays avec les véhicules Street View afin de vous fournir des images qui améliorent votre expérience et vous permettent de découvrir le monde qui vous entoure » explique Google sur son site web. Courant 2011, toutes les villes françaises étaient numérisées sur Street View.

Sur le même sujet : zones à risque, affluence transports en direct, l’application Google Maps s’adapte au coronavirus

La photo fait le buzz mais le visage du policier a été flouté

Le geste du policier a rapidement fait le tour du web. Depuis sa publication, le tweet de Best Of Google Maps a été partagé plus de 7000 fois. De nombreux internautes sont choqués ou amusés par la réaction du policier. Heureusement pour lui, son visage et la plaque d’immatriculation du fourgon ont été floutés. « Nous floutons automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation dans nos images. Nous avons mis au point une technologie sophistiquée de floutage des visages et des plaques d’immatriculation » précise Google, soucieux de préserver la vie privée des personnes qui apparaissent par hasard sur les images de Street View.

Comme on pouvait le lire sur Google Maps, la photo a été prise en aout 2019. Depuis, le cliché a été remplacé. En se promenant sur Google Street View, on n’aperçoit plus le fameux fourgon de police dans la rue Voltaire. En septembre, une mise à jour a en effet remplacé l’image polémique par une photo montrant la chaussée vide.