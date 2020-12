Google Maps permet enfin d’améliorer soi-même Street View avec le capteur photo du smartphone

Google Maps se dote d’une nouvelle fonctionnalité : l’application permet désormais à n’importe qui ou presque de contribuer à Street View en prenant simplement des images avec le smartphone.

« Lorsque des gens se rendent compte que je travaille sur Street View la première chose qu’on me demande c’est ‘tu me laisserais conduire la voiture Street View ?' », commence Stafford Marquardt, responsable Google Maps Street View. Avant de poursuivre : « hélas, nous ne louons pas ces véhicules icôniques, mais alors que se passerait-il si on permettait à n’importe quelle voiture de contribuer à Street View, en utilisant exclusivement le smartphone ? ».

C’est justement ce que permet désormais Google Maps sur Android ! La nouvelle version de Google Maps embarque désormais un éditeur qui permet de collecter très facilement les images d’une rue ou d’un endroit, en utilisant simplement le capteur photo du smartphone ainsi que ses accéléromètres. « En utilisant notre nouvel outil ‘connected photos’ dans l’application, vous pouvez enregistrer une série d’images connectées pendant que vous avancez dans une rue ou un chemin ».

Envie de contribuer à Street View avec votre smartphone ? C’est désormais possible !

Il y a pour cela une seule condition : que votre smartphone soit compatible avec ARCore. A l’issue de la capture, tout est automatique : Google redimensionne, déforme, colle les images entre elles et les met sur ses serveurs pour que les images d’un endroit donné soient visibles de tous. Google explique : « avant cette fonctionnalité il fallait utiliser un capteur spécial à 360 degré pour pouvoir entrer des images dans Street View« .

Et la firme de poursuivre : « maintenant que tout le monde peut créer ses propres images Street View, nous pouvons délivrer de meilleures cartes à plus de gens à travers le monde, capturer des lieux qui ne sont pas encore dans Google Maps ou qui ont vécu des changements rapides. Tout ce dont vous avez besoin c’est votre smartphone – aucun équipement compliqué n’est requis ». Google rappelle qu’il reste encore « de nombreux endroits inexplorés [par les équipes Google Street View ndlr] dans le monde ».

Le principal enjeu pour Google c’est de délivrer un service plus à jour que de potentiels concurrents. Il faut en effet souligner que l’hégémonie de Google dans la cartographie est de plus en plus contrariée. Que ce soit à cause des efforts d’Apple dans Plans qui s’est grandement amélioré, ou le lancement d’applications concurrentes comme Petal Maps par Huawei qui cherche coûte que coûte à contourner les sanctions américaines dont il fait l’objet.