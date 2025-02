Google Maps perd une fonction clé sur certains véhicules électriques

Les conducteurs de certains véhicules sous Android Automotive OS constatent la disparition soudaine de l’heure d’arrivée estimée (ETA) sur leur tableau de bord numérique. Un changement qui suscite des interrogations.

Android Automotive OS, système intégré directement aux véhicules, remplace souvent le compteur traditionnel par un écran personnalisable. Les utilisateurs pouvaient y afficher des informations de navigation Google Maps, dont l’ETA, visible en temps réel derrière le volant. Cette heure d’arrivée estimée est un atout majeur pour éviter de détourner le regard vers l’écran central.

Cependant, depuis une mise à jour récente, cette fonction a été retirée sur plusieurs modèles. L’ETA, auparavant affichée dans une bulle sous les indications de navigation, a simplement disparu. Contrairement aux premières suppositions, Google ne serait pas à l’origine de ce changement. Les mises à jour logicielles des constructeurs seraient en cause.

Une disparition qui interroge

Les véhicules concernés semblent principalement appartenir aux marques Volvo et Polestar, deux constructeurs étroitement liés. Pour rappel, Polestar, ancien préparateur de voitures de course Volvo, a été racheté par ce dernier en 2015 pour devenir sa division électrique haut de gamme. Aujourd'hui entreprise distincte mais partageant actionnariat (Geely) et technologies avec Volvo, Polestar se positionne comme une marque plus sportive et avant-gardiste. Les deux constructeurs collaborent étroitement tout en gardant leurs identités propres : sécurité et luxe familial pour Volvo, performances électriques pour Polestar.

Sur les forums officiels de Google, Reddit et les communautés dédiées, les utilisateurs signalent une absence généralisée de l’ETA après l’installation des dernières mises à jour logicielles des véhicules. Cette fonctionnalité, introduite en août 2024, n’a pourtant pas été désactivée sur Android Auto, la version smartphone de l’application.

Pour l’heure, aucun calendrier n’est communiqué concernant un éventuel correctif. Les conducteurs doivent donc se contenter de consulter l’ETA via l’écran central, une solution moins pratique durant la conduite. Ce retrait soulève des questions sur la gestion des mises à jour logicielles dans l’écosystème Android Automotive, où les constructeurs et Google partagent les responsabilités. Un rappel que, dans les véhicules connectés, les fonctionnalités peuvent évoluer, ou disparaître, au gré des partenariats techniques.