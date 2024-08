Android Automotive améliore la navigation avec Google Maps grâce à ce changement

Google a déployé une importante mise à jour d'Android Automotive, avec une nouvelle fonction d'affichage tête haute qui promet de rendre la navigation plus sûre et plus pratique pour les conducteurs.

Google vient de déployer un changement important pour son système d'exploitation pour voitures, Android Automotive. Ce dernier intègre désormais les informations clés de Google Maps directement dans le tableau de bord, ce qui évite aux conducteurs de jeter un coup d'œil à la console centrale.

La nouvelle fonctionnalité, qui a été progressivement déployée au cours des derniers jours, est désormais disponible sur les véhicules fonctionnant sous Android Automotive P3.1.10. Lorsque le conducteur lance la navigation à l'aide de Google Maps, un panneau d'information compact apparaît sur le tableau de bord, permettant d'accéder d'un seul coup d'œil aux détails cruciaux du trajet.

Lire également – Le Google Assistant fait peau neuve sur Android Automotive

Android Automotive se dote d’un affichage tête haute bien pratique

Ce mini tableau de bord affiche trois informations clés : le temps de trajet estimé en vert, la distance jusqu'à la destination en kilomètres, et l'heure d'arrivée prévue en fonction des conditions de conduite actuelles. Cette vue consolidée permet aux conducteurs de rester informés de la progression de leur trajet sans quitter la route des yeux pendant de longues périodes.

Bien que l'ajout de ce panneau soit une amélioration bienvenue, certains utilisateurs ont noté qu'il peut parfois obstruer d'autres informations de navigation importantes. Heureusement, une fois la destination atteinte ou la navigation annulée, le panneau disparaît pour revenir à l'aperçu standard de Maps ou au tableau de bord d'Android Automotive.

L'industrie automobile reconnaît depuis longtemps l'importance de minimiser la distraction du conducteur, et cette mise à jour s'aligne parfaitement sur cet objectif. En plaçant les données de navigation essentielles directement dans le champ de vision du conducteur, Google essaye à son échelle de rendre la conduite plus sûre.

De plus, cette mise à jour répond à une frustration fréquente chez les utilisateurs d'Android Automotive. Auparavant, les conducteurs devaient constamment consulter la console centrale pour obtenir des mises à jour sur leur trajet. Désormais, ils peuvent laisser d'autres applications ouvertes sur l'écran principal, comme la musique ou les lecteurs multimédias, sans perdre le fil de leur navigation.

Pour rappel, Android Automotive est le système d’exploitation embarqué dans certaines voitures, et n’est pas à confondre avec Android Auto, qui, lui, s’affiche en connectant son smartphone à son véhicule. Les utilisateurs d’Android Auto ne bénéficieront donc pas de ce changement.

Source : 9to5Google