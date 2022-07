Google Maps livre un aperçu de ses photos aériennes impressionnantes

Google vient de dévoiler ce mercredi 27 juillet 2022 un premier aperçu des vues aériennes photoréalistes qui seront bientôt disponibles sur Google Maps. Ces clichés représentent la première étape vers le lancement d'Immersive View, une nouvelle fonctionnalité annoncée lors de la Google I/O 2022 issue de la fusion entre Street View et des vues aériennes.

D'après le constructeur, ces clichés, qui rappellent notamment la fonction Flyover d'Apple Plans, vous permettront d'admirer des vues aériennes de plusieurs villes célèbres comme Barcelone, Londres, New-York, San Francisco ou encore Tokyo. Notez que le déploiement de ces vues aériennes a d'ores et déjà débuté sur les applications Android et iOS de Maps.

Une 1re étape avant l'arrivée d'Immersive View

Comme le rappelle la firme de Mountain View, il s'agit de la première étape dans le lancement de l'Immersive View, une expérience dévoilée lors de la Google I/O 2022 qui “associe l'intelligence artificielle à des milliards d'images Street View, satellites et aériennes en haute définition”.

Pour rappel, Immersive View ne permettra pas de survoler les grandes métropoles. Il sera également possible de visiter des monuments et des endroits emblématiques comme des musées de l'intérieur. Encore une fois, les villes de Los Angeles, Londres, New-York, San Francisco et Tokyo seront les premières villes à prendre vie virtuellement via l'Immersive View d'ci la fin d'année 2022.

Plus d'options pour les itinéraires à vélo

Par ailleurs, Google annonce également l'arrivée de quelques fonctionnalités supplémentaires sur Maps. En premier lieu, on note plusieurs améliorations pour les itinéraires dédiés aux cyclistes. En effet, vous pourrez désormais savoir si votre route comprend par exemple des escaliers ou des pentes raides, ou si le trafic s'annonce chargé par exemple.

Par ailleurs et si vous avez l'habitude de prendre la route à vélo avec un ami, vous pourrez recevoir une notification lorsqu'il sera arrivé au point de rendez-vous, à condition qu'il ait partagé sa position géographique avec vous. Notez qu'Apple Plans va aussi proposer des trajets optimisés pour les e-bikes et pour les vélos traditionnels. Pour rappel, Google Maps va intégrer prochainement des itinéraires dédiées aux voitures électriques.

Source : The Verge