Google Maps va enfin proposer des itinéraires dédiés aux voitures électriques

Google Maps travaille actuellement sur un nouveau projet pour les voitures électriques. Ce dernier devrait notamment proposer des itinéraires personnalisés pour tous les utilisateurs de ce type de véhicules.

Google Maps est visiblement très soucieux de la qualité que son application offre à ses utilisateurs. Google a par exemple récemment décidé d'informer ses utilisateurs sur le coût réel d'un itinéraire, en affichant les prix des péages. Toujours dans cette optique d'améliorer pour de bon son service, Google Maps se lance également en ce moment sur des innovations plus ou moins axées sur l'écologie et la réduction d'énergie.

Dans les toutes dernières versions de Google Maps sur smartphone ou Android Auto, l'application permet ainsi désormais de choisir entre plusieurs types d'itinéraires, avec par exemple :

un itinéraire plus court et plus pratique que les autres proposés.

un itinéraire le plus économe au niveau du carburant.

Ces innovations ont pas mal séduit les utilisateurs de l'application, et Google Maps va continuer sur sa lancée et bientôt proposer un calcul d'itinéraire spécialement conçu pour les utilisateurs de voitures électriques. Google Maps travaille actuellement sur cette nouveauté et celle-ci devrait être disponible rapidement.

Les voitures électriques auront désormais un itinéraire personnalisé sur Google Maps

Google Maps va ainsi proposer des itinéraires spécialement dédiés aux voitures électriques. Selon l'application, les itinéraires optimaux pour les véhicules électriques sont différents de ceux optimaux pour les véhicules à moteur thermique, en prenant en compte le même point de départ et la même destination. Une nouvelle option devrait donc rapidement arriver dans l’application, avec laquelle il sera possible d’indiquer quel type de véhicule vous avez l’intention d’utiliser pour parcourir l’itinéraire recherché.

De cette façon, Google Maps pourra suggérer l’itinéraire qui est le plus efficace en fonction du véhicule que vous possédez. Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte lors du démontage de la dernière version bêta de Google Maps (version 11.39). Cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez la trouver dans la version bêta, cette dernière n’étant pas encore accessible au public. À noter que Google n’a pas indiqué pour le moment la finalisation de cette nouvelle fonctionnalité, et le géant de la tech n’en a même pas encore officiellement parlé.

Source : 9to5google.com