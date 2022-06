Google Maps vous permet de voir l’état du trafic directement depuis l’écran d’accueil

Google Maps, et en particulier son Widget, va très prochainement profiter d'une toute nouvelle version. Grâce à elle, vous aurez la possibilité d'afficher en temps réel l'état du trafic sur l'écran d'accueil du smartphone, sans avoir à ouvrir l'application en elle-même.

Google Maps ne cesse de s'enrichir quasiment de jour en jour. La semaine dernière, c'était l'indice de qualité de l'air qui était ajouté aux fonctionnalités du service. Encore plus récemment, c'est la possibilité de connaître le coût d'un trajet en prenant en considération les péages qui a été intégrée.

Cette fois, c'est la possibilité de consulter le trafic environnement directement depuis l'écran d'accueil du smartphone qui vient s'adjoindre aux nombreuses options de Google Maps. Le Widget de l'application va profiter d'un affichage en temps réel des environs et montrer à l'utilisateur les zones où le trafic est fluide, ralenti, ou interrompu.

Le Widget de Google Maps affiche en temps réel le trafic des environs

Jusqu'à présent, s'il est possible de profiter d'un Widget Google Maps sur l'écran d'accueil de son smartphone Android, les fonctionnalités de ce dernier sont assez limitées. On peut par exemple créer un Widget d'itinéraire, un dédié au mode voiture, et un dernier consacré au partage de position. Mais il faut bien avouer qu'un affichage en temps réel du trafic, sans lancer l'application, serait également appréciable.

Et c'est justement ce que va proposer la nouvelle version du Widget de Google Maps, comme le montre la capture ci-dessous. Grâce à elle, quand vous quittez la maison, l'école ou le bureau, vous pouvez prendre connaissance immédiatement de l'état du trafic. Et il est même possible de zoomer sur une zone bien précise, toujours sans avoir à lancer l'application.

Le géant de Mountain View met actuellement l'accent sur les Widgets, puisque ce ne sont pas moins de 35 applications Google qui seront prochainement disponibles sous cette forme. L'entreprise vient d'ailleurs de publier la liste de ses 5 fonctionnalités favorites pour les Widgets Android. Parmi eux, le fait de pouvoir archiver instantanément des emails via le Widget de Gmail ou la possibilité de scroller dans la to-do list.

Cette nouvelle fonctionnalité concernant le Widget Google Maps sera diffusée “dans les prochaines semaines“, sans que Google donne davantage de précision.

Source : Google