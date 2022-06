Google Maps localise désormais les établissements LGBTQ+

Google ne ménage aucun effort pour apporter son soutien aux personnes LGBTQ+ (lesbiennes, bisexuels, transgenres, transsexuels et toutes les personnes qui se posent des questions sur leur sexualité). Le géant américain vient de mettre en place une étiquette dans Maps qui permettra aux entreprises d’indiquer qu’elles appartiennent aux personnes LGBTQ+.

En milieu de semaine, l’entreprise américaine a fait l’annonce de sa nouvelle fonctionnalité sur Google Maps pour les propriétaires de sociétés LGBTQ+. Elle ne s’adresse pour le moment qu’aux entreprises qui se trouvent sur le territoire américain. En outre, cette étiquette n’est disponible que pour des entreprises dont le profil est vérifié par Google.

Il convient de souligner que plusieurs labels similaires sont déjà présents sur la plateforme. Outre l’état du trafic visible depuis votre écran, Google permet aussi d’afficher de nombreuses étiquettes d’identification d’établissements. Il s’agit majoritairement d'étiquettes réservées aux entreprises appartenant aux personnes originaires d'Amérique latine, des femmes ou encore des vétérans pour ne citer que celles-ci. C’est aux propriétaires qu’il revient la charge d’ajouter les étiquettes en question sur leurs profils. Après quoi, elles vont s’afficher sur la plateforme et même dans les résultats de recherche Google Maps des sociétés qui appartiennent aux personnes LGBTQ+.

Google Maps lance un label pour les propriétaires d’entreprises LGBTQ+

Les étiquettes ne sont pas ajoutées par Google ou encore les membres de la communauté, mais uniquement par le propriétaire lui-même. Toutefois, il reste encore des zones d’ombre, puisque le moteur de recherches ne dispose pas réellement d’un système pour la vérifier si l’entreprise est réellement un établissement LGBTQ+. La seule chose qui est certaine à ce stade, c’est que Google saura indiquer si c’est l’entreprise elle-même qui a ajouté l’étiquette.

Google veut par ce label, venir en aide aux personnes qui recherchent des entreprises qui soutiennent la cause LGBTQ+. Parmi les étiquettes que les chefs d’entreprise peuvent ajouter aux résultats sur Google Maps, il y a entre autres des communautés LGBT comme : « LGBTQ friendly », « Transgender safespace » et « Gender-neutral restroom ».

Pour justifier cette nouvelle initiative, Google a fait un communiqué par l’entremise de son responsable de l'inclusion des produits et du marketing Mackenzie Thomas en soutenant que « Cela s'appuie sur notre travail précédent avec les attributs d'espace sécurisé LGBTQ + et transgenres disponibles dans le monde entier, et offre un attribut plus objectif que seules les entreprises peuvent ajouter à leurs profils ».

Ce label, bien que salué par une multitude de personnes reçoit beaucoup de critiques. Nombreux sont les utilisateurs qui ne font pas confiance à Google, d’ailleurs certains craignent déjà l’identification des entreprises par des personnes homophobes. Mais, Google semble avoir pensé à tout et rassure en précisant que « Vous pouvez signaler des avis négatifs ou abusifs que vous pensez avoir reçus en identifiant votre entreprise comme appartenant à une personne de l'identité que vous avez sélectionnée ».

« Google enquêtera sur chaque rapport et s'efforcera de prendre les mesures appropriées. ». Pouvait-on lire sur le communiqué, pas sûr pour autant que ces mots soient suffisants pour rassurer certains membres LGBTQ+ qui préfèrent opérer dans l’anonymat.

Source : Google