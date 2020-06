Google Maps ajoute des fonctionnalités pour s’adapter aux restrictions dues à la pandémie

Google Maps ajoute aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités à sa section Trajets. Désormais, l’application de cartographie est mieux capable de prévoir les perturbations dues au coronavirus et permet encore mieux d’éviter la foule.

Le coronavirus a fortement perturbé le fonctionnement des transports en commun et il n’est pas rare, par exemple à Paris, de trouver des stations de métro fermées. Afin de mieux aider ses utilisateurs, Google Maps annonce une mise à jour qui permet d’adapter ses trajets en fonction de la pandémie. Ainsi, sur un itinéraire, les stations de métro ou de bus qui ne fonctionnent pas à cause de la pandémie seront indiquées.

Plus de mauvaise surprise si la station où vous devez faire votre changement n’est pas desservie. L’application vous préviendra aussi s’il faut vous équiper d’un masque ou non pour votre déplacement. De même, les postes de contrôle mis en place pour vérifier l’état de santé des voyageurs, comme les frontières (comme entre le Mexique et les Etats-Unis, exemple pris par Google), seront indiqués, tout comme les centres de dépistage.

Eviter la foule

Google a déjà incorporé dans Maps un outil qui permet de voir si les trains sont bondés ou non. Une simple indication montre s’il y a du monde ou si vous pouvez vous asseoir. L’application donne également des prévisions d’affluence afin de choisir au mieux ses horaires. Une fonctionnalité qui va se montrer enrichie, notamment avec la possibilité pour l’utilisateur d’indiquer plus facilement si son train est bondé ou non. Un aspect crucial en cette période de déconfinement. Avec la récente mise à jour mettant en avant les lieux pouvant accueillir les personnes handicapées, Google fait tout pour rendre la vie de ses utilisateurs plus facile.

A lire aussi – GPS gratuit sur Android : les meilleures applications pour remplacer Google Maps

Cette fonctionnalité n’était disponible que dans certains pays, mais est maintenant déployée à travers le monde. Maps s’affinera donc en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Colombie, France, Inde, Mexique, Pays-Bas, Espagne, Thaïlande, Royaume-Uni et bien entendu aux Etats-Unis.

Une bonne nouvelle en cette période de déconfinement ou chacun se doit de rester vigilant. En France, on rappelle qu’il est nécessaire d’avoir une attestation employeur afin de prendre les transports en commun aux heures de pointe. Google ajoute un nouvel outil pour le voyageur, qui a désormais toutes les cartes en main pour éviter la foule.