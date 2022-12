Google Lens devient plus difficile à activer dans l’application Caméra des smartphones Pixel

Généralement, les mises à jour des applications permettent de simplifier leur utilisation, mais Google vient de faire le contraire avec son application caméra sur ses smartphones Pixel. La fonctionnalité Google Lens est désormais plus difficile à trouver.

Google vient de mettre à jour son application Caméra sur ses smartphones Google Pixel. La nouvelle version, portant le numéro 8.7.250, risque de ne pas plaire à tout le monde. En effet, il semble que le géant américain a déplacé sa fonctionnalité Google Lens, mais l’a par conséquent rendue plus compliquée à activer.

Auparavant, l’application Caméra des Google Pixel avait l’avantage de proposer un raccourci pour activer la fonctionnalité Google Lens. Pour rappel, cette dernière permet de rechercher sur le Web ce que les capteurs photo de votre smartphone voient, ou encore de traduire automatiquement un texte. Il suffisait jusqu’à présent d’appuyer longtemps sur l’écran pour activer Google Lens, mais ce raccourci a finalement été remplacé par un bouton dédié.

Google Lens a désormais droit à son propre bouton

En ouvrant la nouvelle version de l’application Caméra, les utilisateurs de Google Pixel ont été accueillis par un message de Google leur disant que « Google Lens a été déplacé vers Modes ». Désormais, pour activer Google Lens, il faut bien se rendre dans le dernier onglet « Modes » de l’application à droite, juste après « Cinematic ».

Vous trouverez ainsi trois fonctionnalités différentes : Panorama, Photo Sphere, et Lens. Il faut donc désormais plusieurs secondes pour accéder à la fonctionnalité Google Lens, plutôt que de simplement cliquer sur son écran avec le raccourci. On se demande pourquoi Google n’a pas conservé ce dernier tout en ajoutant un bouton dédié. Néanmoins, un bouton clarifiera probablement l’existence de la fonctionnalité pour tous ceux qui ne la connaissaient pas.

Pour vous consoler, on vous rappelle que Google a récemment déployé la mise à jour de décembre sur ses smartphones Pixel. Contrairement à la nouvelle version de l’application Caméra, elle a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités dont notamment un VPN, Clear Calling ou encore les libellés de locuteurs sur les derniers Pixel 7 et 7 Pro. Les autres anciens smartphones n’ont pas non plus été oubliés, et profitent eux d’autres fonctionnalités.