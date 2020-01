Google lance trois nouvelles applications pour aider les utilisateurs de smartphones Pixel à reprendre le contrôle sur l’utilisation qu’ils font de leur smartphone. Le projet le plus intéressant est sans contexte Envelope : une coque à imprimer gratuitement chez soi doublée d’une application qui transforme votre Pixel en dumbphone.

Cela fait quelques temps que Google, comme Apple, s’intéresse aux dérives du smartphone sur le bien-être des utilisateurs. En novembre 2018, le constructeur lançait une première application Bien-être numérique : il s’agissait alors de comptabiliser le temps passé sur le smartphone, ses applications, le tout avec force de graphiques détaillés. Mais aussi de limiter le temps passé sur chaque application, et de passer le smartphone en mode Ne pas déranger à partir d’une certaine heure.

Puis en octobre 2019, la firme lançait 6 applications expérimentales pour vous rendre moins accro au smartphone. Il y en avait une pour compter le nombre de fois où vous déverrouillez le smartphone, une autre pour regrouper les notifications, ou encore un jeu qui consiste à ne pas toucher à son smartphone le plus longtemps possible. La firme explorait déjà la possibilité de prolonger l’apport des applications avec un objet physique à imprimer chez soi avec Paper Phone : le projet consistait en une application permettant à l’utilisateur de choisir ce qui est important pour lui (contacts, Google Maps, etc…), et de l’imprimer dans un fascicule.

Envelope transforme votre smartphone en dumbphone

Google poursuit son investissement dans le bien-être numérique des utilisateurs de Pixel avec trois nouvelles applications – dont une implique d’imprimer une coque en papier. Envelope est en réalité deux coques qui réduisent l’utilisation du smartphone à son expression la plus simple. La première remplace votre écran par un simple pavé numérique. Vous pouvez passer et répondre à des appels. Et c’est tout. Sous le papier, l’écran reste allumé, de sorte que vous recevez un retour visuel et haptique lorsque vous appuyez sur les touches.

L’autre Envelope est destinée aux gens qui ne peuvent s'empêcher de prendre les concerts en vidéo, et des photos à tout bout de champ. L’écran se retrouve presque complètement épuré, ne contenant plus que deux boutons « Video » et « Photo ». Vous pouvez prendre des vidéos ou photos, mais vous ne pouvez pas voir ce que cela donne en live. Vous ne pourrez pas, par ailleurs, voir ce que vous avez pris dans la journée avant de retirer le smartphone de la coque. A fortiori, vous ne pourrez pas non plus les partager (en tout cas immédiatement) sur les réseaux sociaux.

Ce qu’on trouve particulièrement bien vu dans ce projet, c’est que la coque Envelope doit être scellée sur le smartphone. De sorte que si vous souhaitez la retirer, cela implique que vous la détruirez et donc que vous devrez en imprimer une à nouveau. De quoi donner plus de poids à la question « ai-je vraiment besoin de retirer la coque ? ». Les deux autres applications sont également utiles, bien que moins astucieuses. Il y a Screen Stopwatch qui affiche un chronomètre en fond d’écran qui comptabilise le temps passé sur le smartphone.

Et également Activity Bubbles qui matérialise le nombre de fois où vous avez déverrouillé le smartphone et le temps passé avec des bulles qui s’accumulent sur votre écran d’accueil. Notez hélas que pour l’heure, pour profiter de ces applications, il faut posséder un smartphone Pixel 2 ou ultérieur. Parvenez-vous à limiter le temps passé sur votre smartphone ? Que pensez-vous de ces initiatives ? Partagez votre avis dans les commentaires.