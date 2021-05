Google Home : un gros bug rend les thermostats Nest inutilisables

Des utilisateurs Google Home propriétaires de thermostats Nest rapportent un bug majeur très agaçant. L'appareil semble s'être désassocié du compte Google et demande à l'utilisateur de migrer de nouveau son compte Nest vers Google. Le processus échoue systématiquement.

Vous avez des thermostats Nest associés à votre compte Google ? On espère que vous n'êtes pas touché par un problème dont se plaignent de plus en plus d'utilisateurs. Certains propriétaires constatent en effet depuis quelques jours que leurs thermostats Nest sont impossibles à contrôler depuis l'application Google Home.

Lorsque l'on tente d'appuyer sur l'icône du thermostat un écran de migration des comptes Nest vers Google s'affiche. Si l'utilisateur essaie de mener l'assistant de migration à son terme, la procédure échoue, ce qui semble logique en particulier dans le cas où le compte a déjà été migré vers Google. Il n'est pas possible de passer cet écran.

Les thermostats Nest frappés par un problème de migration dans Google Home

En fait, quoi que vous fassiez, l'icône du thermostat reste dans Google Home et provoque l'affichage du même écran de migration dès que vous tentez de la toucher. L'origine du problème reste inconnue à ce stade et plusieurs modèles de thermostat semblent par ailleurs concernés, notamment le Nest Thermostat E.

Comme souvent lorsqu'un problème vient d'être signalé, Google se contente de répondre aux témoignages par des réponses génériques. Ce qui peut, on le comprend, un peu agacer certains. D'autant que l'Europe entame l'un de ses printemps les plus froids jamais enregistrés depuis trente ans et que pouvoir régler la température, en ce moment, est particulièrement utile…

Or, il n'existe malheureusement aucune solution vraiment élégante pour résoudre le problème en attendant que Google fasse le nécessaire. Si vous avez gardé votre ancien thermostat, il peut être possible de suivre la procédure d'installation Nest à l'envers pour le remettre à sa place et pouvoir ainsi de nouveau contrôler la température de votre domicile.

Lire également : L'écran du Google Nest Hub première génération est victime d'affreux burn-in

Vous avez un thermostat Nest et êtes touché par le problème ? Nous vous proposons de partager votre témoignage dans les commentaires. Votre retour peut apporter de l'aide à d'autres utilisateurs en attendant que Google fasse le nécessaire !

Source : 9to5Google